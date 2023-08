Valter Attila vicsorogva került a képernyőre, nagyot küzdött a kapitányaiért

A spanyol körverseny negyedik és ötödik szakasza egyaránt mezőnyhajrával ért véget (mindkettőt az ausztrál Kaden Groves nyerte az Alpecin–Deceuninck csapatából), a mai, hatodik etap viszont egészen más feladat elé állította a mezőnyt. A La Vall d’Uixóból induló 183,1 kilométeres táv végén a Pico del Buitrén hegyi befutó várt a mezőnyre – benne Valter Attilára –, és nem is akármilyen hegyen. A cél a tengerszint felett 1956 méteren volt a javalambrei csillagvizsgálónál, ide tizenegy kilométeren átlagban nyolcszázalékos meredekségű emelkedőn kellett felkapaszkodni, amelynek voltak 15 és 16 százalékos részei is, és az utolsó métereket is 15 százalékoson kellett megtenni.

A Vuelta mai 6. szakasza

A szakasz előtt a címvédő belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) tizenegy másodperccel vezetett a spanyol Enric Mas (Movistar) és tizenhéttel a francia Lenny Martinez (Groupama–FDJ) előtt. A Jumbo–Visma két kapitánya közül a legutóbbi két Tour de France-on győztes dán Jonas Vingegaard 37 másodperc hátránnyal állt a negyedik, az idei Giro d’Italián diadalmaskodó szlovén Primoz Roglic 43 másodperccel a hetedik helyen – a Jumbóból Valter Attila is őket segíti. A mezőny egyetlen magyar bringása a szakasz előtt a 25. helyet foglalta el a 169 fős mezőnyben, 2:23 perc hátránnyal.

Evenepoel elmondta, hogy szeretne „megszabadulni” az éllovast megillető piros trikótól, mert az ezzel járó pódiumceremóniák, a doppingvizsgálatok és a kötelezettségek a média felé sok energiáját elveszik, ha minden este ezek várnak rá, és inkább rápihenne a következő napra. A belga szemszögéből úgy nézett ki a helyzet, hogy neki az lenne a jó, ha egy olyan szökevény nyerné meg a szakaszt és venné át a vezetést, aki az összetettben valójában nem ellenfél, ő pedig később beérkezve valamennyi időt ráverne a nagy riválisaira.

Kuss győzelme és a Valter, Roglic, Vingegaard trió

Sajnos már a szakasz elején történtek bukások, majd egy nagy, 40 fős csoport, benne Valter Attilával és Lenny Martinezzel eltávolodott a mezőnytől, s majdnem hétperces előnyt hozott össze. Húsz kilométerrel a vége előtt aztán már csak 3:16 perc volt a szakadozó csoport előnye. A hegy lábánál, amikor tíz kilométer volt a végéig, viszont 3:53-ra nőtt, és Valter továbbra is tartotta a tempót. Evenepoel, Mas, Vingegaard és Roglic mögöttük tekert a főmezőnyben. A szökevények közül Valter az öt kilométeres kapunál lemaradt, az élbolyban ekkor már húszan sem voltak. Elöl először – négy kilométernél – a kolumbiai Einer Rubio (Movistar) indított támadást, míg a főmezőnyben Roglic lódult meg, és Evenepoelnak sok volt ez a tempó.

A két kilométeres kapuhoz az amerikai Sepp Kuss (Jumbo–Visma) érkezett elsőként, aki meg is nyerte a szakaszt, és nem sokon múlt, hogy az összetettben is az élre álljon, de a piros trikót Martinez vehette fel. Valter Attilát 1,7 kilométerrel a cél előtt utolérte Roglic és Vingegaard, de honfitársunk a kőkemény emelkedőn nyolcszáz métert ment előttük, húzta őket minden erejét belaadva – vicsorogva láthattuk az Eurosport közvetítésében –, szélárnyékot bizosítva a két kapitányának. Ez is kellett ahhoz, hogy a Jumbo ászai végül ből fél percet, 32 másodpercet vertek Evenepoelra.

A szakasz után Evenepoel, Mas, Vingegaard és Roglic a 9–12. helyet foglalják el, de csak tizenegy másodperc van közöttük. Martinezhez képest Evenepoel hátránya 2:47 perc – nagyon izgalmas lesz a folytatás. A szakaszon Valter Attil bő négy és fél perces lemaradással a 29. helyen ért célba, az összetettben pedig a 26.

Vuelta, 6. szakasz, La Vall d'Uixó–Pico del Buitre, 183,5 km, hegyi befutó:

1. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo–Visma) 4:27:29 óra

2. Lenny Martinez (francia, Groupama–FDJ) 26 másodperc hátrány

3. Romain Bardet (francia, DSM-firmenich) 31 mp h.

...18. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo–Visma) 2:52 perc hátrány

19. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) azonos idővel

...23. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:16 p h.

24. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 3:24 p h.

...29 Valter Attila (Jumbo-Visma) 4:38 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Martinez 21:40:35 óra

2. Kuss 8 másodperc hátrány

3. Marc Soler (spanyol, UAE) 51 mp h.

...9. Evenepoel 2:47 p h.

10. Mas 2:50 p h.

11. Vingegaard 2:52 p h.

12. Roglic 2:58 p h.

...26. Valter 6:24 p h.

Sepp Kuss nem csak egy-két kortyot ivott a győztesnek járó pezsgőből:

Borítókép: A mai szakaszon itt még könnyű volt az élet Valter Attila számára (Forrás: Twitter/Team Jumbo-Visma cycling)