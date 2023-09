Már a hétvégén bajnokot avathatnak a Formula–1-ben

A Red Bull 2022-ben, kilenc szűk esztendő után nyert újra konstruktőri világbajnoki címet a Formula–1-ben. Az osztrákoknak azóta is szalad a szekerük, így most már csak néhány lépésre vannak attól, hogy megismételjék ezt a teljesítményt, és újra a száguldó cirkusz királyai legyenek.

Hamiltonék akadályozhatják meg, hogy a Red Bull már a hétvégén bajnok legyen. Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

Tavaly a Ferrari néhány futam erejéig képes volt felvenni a versenyt a Red Bull-lal, idén viszont nem akadt igazi ellenfele a bikáknak, és a Max Verstappen, Sergio Pérez páros az eddigi összes nagydíjat megnyerte.

A csapat dominanciája pedig 2022-höz képest is nagyobb lett, idén már akár – az elmaradt Emilia-Romagna Nagydíjat nem számítva – a tizenötödik versenyhétvégén, Szingapúrban elhódíthatja az újabb konstruktőri vb-címet a Red Bull, míg tavaly „csak” október végén, a 19. futam után bonthattak pezsgőt az istálló tagjai.

A Mercedes kudarca vezethet a Red Bull vb-címéhez

Ugyanakkor elég kicsi a valószínűsége, hogy már vasárnap bajnokká avatják őket, mert ehhez az kellene, hogy a 310 pontos előnnyel bíró Red Bull kettős győzelmet arasson, miközben a tabellán második Mercedes versenyzőinek egyike se szerezzen pontot a villanyfényes futamon. Előbbi megvalósulása nem jelentene meglepetést, olyan viszont még idén egyszer sem fordult elő, hogy Lewis Hamilton ne végezzen a legjobb tízben (azaz a pontszerző helyek egyikén), George Russell pedig csak kiesései alkalmával nullázott, legalább nyolc pontot minden alkalommal gyűjtöttek.

Egy másik forgatókönyv alapján is világbajnok lehet a Red Bull vasárnap. Méghozzá akkor, ha a kettős győzelme mellé a versenyen megfutott leggyorsabb körért járó bónuszpontot is megkaparintaná az energiaitalosok valamelyik pilótája. Ez esetben még az sem jelentene problémát nekik, ha a Mercedes egy pontot bezsebelne a Szingapúri Nagydíjon.

Persze ennél merészebb álmokat szövögetnek a német csapatnál. Toto Wolff bizakodó, mert legutóbb Monzában egy ötödik és egy hatodik hely jutott a versenyzőinek, pedig a pálya nem kedvezett az autójuknak. A szingapúri aszfaltcsík már inkább.

– A legközelebbi riválisokkal elképesztően szoros csatát vívunk, és nehéz megjósolni, mi lehet a sorrend a következő futamokon. A nagy leszorító erőt igénylő pályákon viszont jellemzően jól teljesítünk, így bízunk abban, hogy versenyképesek leszünk – fogalmazott a Mercedes csapatfőnöke, hozzátéve, hogy a szingapúri versenyhétvége minden istállót nagy kihívás elé állít. – A forróság és a magas páratartalom a pilótákat, a csapatok tagjait és az autókat is megviseli. Tavalyhoz képest a pálya kialakítása némileg megváltozott, ami miatt várhatóan gördülékenyebbek lesznek a körök és a gumik megóvását is elősegítheti – utalt Wolff a módosított vonalvezetésre, amely a korábbinál néggyel kevesebb kanyart tartalmaz.

Amennyiben a Mercedes tervei megvalósulnak, és Hamilton, illetve Russell sok ponttal gazdagodik Szingapúrban, akkor a bajnokavatás egy héttel eltolódhat, és a Red Bull motorszállítójának, a Hondának a hazai versenyén kerülhet rá sor. Ráadásul Japánban akár két vb-címet is ünnepelhet az osztrák istálló, mert a jövő hétvégén már Verstappen is révbe érhet. A kétszeres bajnok holland pilóta jelenleg 145 ponttal előzi meg a második helyen álló Pérezt a tabellán, és ha a következő két versenyen további 34 ponttal megnöveli az előnyét, akkor zsinórban harmadszor is a mezőny legjobbja lehet.

A hétvége menetrendje péntek: 1. szabadedzés 11.30, 2. szabadedzés 15.00

szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00

vasárnap: Szingapúri Nagydíj 14.00.

Borítókép: Max Verstappen célba ér a Holland Nagydíjon (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)