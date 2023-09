Nagy bosszúság után nyert drámai végjátékban a Győr kézilabdacsapata

A Győri Audi ETO KC nehezen jutott el Brestbe, miután a bécsi repülőtéren pénteken késett a párizsi járata, a francia fővárosban pedig nem érte el a csatlakozást. A csapat ezután hiába próbálkozott, aznap este már nem tudott továbbutazni repülővel és vonattal sem. Másnap hajnalban a sebtében foglalt párizsi szállásukról nem a megfelelő terminálra vitte őket a busz, de végül elrepültek Nantes-ba, ahonnan még 300 kilométert buszoztak Brestbe.

– Brestben sosem könnyű játszani, az erőnléti állapotunk kulcsfontosságú lesz, mivel az ellenfél csapatában jó fizikumú játékosok szerepelnek. Ha a mérkőzés sebességét mi tudjuk meghatározni, mindenképp eredményes meccsünk lehet – fejtegette még az elutazás előtt Ulrik Kirkely, a győriek dán vezetőedzője.

A Brest a legutóbbi BL-kiírásban a negyeddöntőig menetelt – az Esbjerg állította meg –, ez is előrevetítette, hogy kemény meccs vár a magyar együttesre. A francia drukkerek viszont nagyon szívélyesek voltak, a bemelegítés alatt közös szurkolásra invitálták a mintegy ötven győri szimpatizánst.

A mérkőzésen a Győr már az első támadását gólra is váltotta, Ana Gros talált be, majd 5-2-re húzott el együttesünk. A Brest kapaszkodott, 8-8-nál egyenlített, de ezután újra a magyar csapat percei következtek, 15-11-re is vezetett. Az első félidő 16-14-es állásnál ért véget. Harminc perc alatt Grosnak mind az öt lövéséből gól lett, Kari Brattset négyből négyszer talált be. Fordulás után a 33. percben 16-16-ra egyenlített a házigazda, azonban a vezetést most sem tudta átvenni. Mi több, a győriek Győri-Lukács Viktória góljával 20-17-re vezettek. Az utolsó percben pedig 24-23-ra, de Brattset ziccert hibázott, így a franciák a legvégén az egyenlítésért támadhattak. Sandra Toft azonban kivédte a Brest legjobbja, Valeriia Maslova lövését, így a Győr 24-23-ra megnyerte a mérkőzést. Gros hat, Bratsett négy, Estelle Nze Minko négy gólt szerzett, Toft pedig tíz lövést hárított.

Borítókép: A győriek kalandos utazás végén érkeztek meg Brestbe (Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC)