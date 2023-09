A Ferencváros brutális pofonba szaladt bele, kiütötték a női kézilabda BL-ben

Szép emlékeket őrizhet a Ferencváros női kézilabdacsapata a Metz ellen, hiszen tavaly úgy jutott be története során először a Bajnokok Ligájában a legjobb négy közé, a budapesti végjátékba, hogy a negyeddöntőben a francia bajnok elleni párharcban a 32-26-os hazai vereségre idegenben 33-26-ös győzelemmel válaszolt. A Fradi végül ezüstérmes lett a BL-ben, ám azóta új időszámítás és stílusváltás következett be a zöld-fehéreknél. Tizenöt év után távozott Elek Gábor vezetőedző, a helyére pedig a dán Martin Albertsen került, aki az együttes első külföldi edzője.

– A Metz nagyon erős rivális, valószínűleg sok futás jellemzi majd a mérkőzést, és úgy gondolom, érzelmekben és drámai fordulatokban sem lesz hiány. Örülünk, hogy hazai pályán, a szurkolóink támogatásával indíthatjuk a csoportkört – fogalmazott a Ferencváros új trénere a találkozó előtt.

Nos, már a kezdés is drámai volt a Fradi számára, mert a franciák a 7. percben 5-0-ra vezettek; Martin Albertsen aligha gondolta, hogy ilyen állásnál kér először időt a BL-ben. A tanácsai annyit segítettek, hogy a különbség ekkor még nagyon nem nőtt tovább, s 12-6-os vendégvezetésről Márton Grétáéknak 13-10-re sikerült visszakapaszkodniuk. Ám ez csak rövid fellángolás volt, két perccel az első játékrész vége előtt hét góllal, 18-11-re vezetett a Metz, a szünetben pedig 19-13 áll az eredményjelzőn. Klujber Katrin hat lövéséből egy gól született, Andrea Lekicsnél ötből egy volt ez a mutató. Még szerencse, hogy Angela Malesteinnél hatból hat, neki köszönhetően állt „csak” mínusz hatra a Fradi. Fordulás után azonban még rosszabb lett a helyzet, a 39. percben 17-27-nél már tíz gól volt a különbség, de lett aztán tizenhárom is (18-31). A Metz vezetőedzője ezután a fiatal játékosainak adott játéklehetőséget, de a vendégek így is nagy verést mértek a Ferencvárosra, 38-25-re nyerték meg a meccset. A két csapat 19. egymás elleni tétmérkőzésén a Ferencváros tíz győzelem és két döntetlen mellett hetedszer veszített.

A hazaiaknál Angela Malestein kilenc, Márton Gréta és Klujber Katrin négy-négy gólt szerzett, Janurik Kingának hat, Bíró Blankának egy védése volt.

Martin Albertsen: Talán csak rossz napunk volt

– Nagyon jól játszott az ellenfél, igazából minden hibánkat megbüntetette – nyilatkozta Martin Albertsen. – Csalódott vagyok, hogy így mutatkoztunk be a BL-ben. Pénteken nagyon jól edzettek a lányok, az eddigi bajnoki meccseinken is jól játszottunk, ezúttal azonban minden rosszul alakult, ami csak lehetett. Talán csak rossz napunk volt. Örülök, hogy jövő héten már újabb nehéz meccseket játszunk, mert megmutathatjuk, hogy sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek.

Az FTC a BL-ben egy hét múlva a címvédő norvég Vipers Kristiansand otthonában lép pályára. Addig is azonban szerdán a magyar bajnokságban a Győrt hatalmas meglepetésre legyőző Mosonmagyaróvár érkezik a Népligetbe.

Borítókép: Andrea Lekics Sarah Bouktit és Louise Burgaard között próbál kapura lőni (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)