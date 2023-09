Ritka pillanat: a Red Bull lett a nevetség tárgya

2018-ban történt meg a Red Bull-lal utoljára, ami most szombaton, vagyis egyik autója sem jutott be az időmérő utolsó szakaszába. Ez különösen azért volt meglepő, mert az osztrák istálló idén nyomasztó fölényben volt, Max Verstappen sorozatban tíz versenyen diadalmaskodott a Formula–1-ben, a Red Bull győzelmi szériája a tavalyi szezonzárót is beleértve már tizenöt futamra rúgott.

Egy ötödik és egy nyolcadik hellyel zárta a Red Bull a szingapúri hétvégét Fotó: EPA/Tom White

A címvédő szingapúri gyengélkedését, Verstappen ötödik, Sergio Pérez nyolcadik helyét sokan a Nemzetközi Automobil-szövetség új technikai direktíváival igyekeztek magyarázni, amelyek a legutóbbi versenyhétvégén léptek életbe, és amelyekkel az FIA szigorított a hajlékony szárnyakra vonatkozó előírásokon.

Christian Horner azt állítja, nem ez a lépés állt a küszködés hátterében.

– Ebben a sportágban nincsenek csodafegyverek. Tudom, hogy mindannyian a technikai direktívával szeretnétek ezt magyarázni, de sajnos ebben nincs igazság, mert az autónk egyetlen elemét sem kellett megváltoztatnunk emiatt – vallotta a Red Bull csapatfőnöke, aki szerint egyszerűen nem sikerült rátalálniuk a megfelelő beállításokra.

– Tudtuk, hogy itt szorosabb versenyt várhatunk, mint általában, de még arra mi sem számítottunk, hogy ennyire le leszünk maradva pénteken. Nem találtuk meg a megfelelő beállításokat, ilyenkor pedig a gumik is rettenetesek. Most semmi sem működött. Talán a hétvége előtti szimulációk alapján sem a megfelelő következtetéseket vontuk le. De összességében ez jó lecke volt a következő idényt nézve, mert néhány problémára rávilágított ez a hétvége, és az RB20-as autó fejlesztésénél odafigyelhetünk ezekre.