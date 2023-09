Russell teljesen összetört, aztán még az ő kárára viccelődtek

A Szingapúri Nagydíj utolsó köréig még három istállónak és négy pilótának is esélye volt arra, hogy győzzön. Az éllovas Carlos Sainzt (Ferrari), illetve a mögötte haladó Lando Norrist (McLaren) a frissebb gumikkal rendelkező George Russell és Lewis Hamilton (mindkettő Mercedes) üldözte.

Norrisnak Russell-lel szemben volt oka az örömre Fotó: EPA/TOM WHITE

Ehhez képest a sorrend a leintésig csak annyiban változott, hogy Russell eltűnt a négyesből, mivel az utolsó körben eldobta az autóját. A nagy akarásnak nyögés lett a vége, a dobogós hely, esetleg győzelem helyett nulla ponttal és szívfájdalommal zárult a brit versenyző hétvégéje.

– Őszintén szólva nem tudok mit mondani. Nehéz volt végig összpontosítani, miközben Carlos kiváló munkát végzett annak érdekében, hogy ne tudjuk megvalósítani az alternatív stratégiánkat. Nagyjából fél autónyira lettem volna a győzelemtől, ha a legjobb támadásom során elmegyek Norris mellett. Szerintem utána Carlost is megelőztem volna. De az utolsó körben egy pillanatra lankadt a figyelmem, és vége lett mindennek. Ez egy hosszú verseny volt, fizikailag nagy kihívás jelentett, egy kis hibáért is sokat fizettünk. Nagyon sajnálom a csapatot. Fájdalmas az eredmény, különösen egy ilyen remek hétvége után. Magamat és a csapatot is cserben hagytam, de erősebben térünk vissza – ígérte Russell.

– Most nem akarok mást, csak egyedül lenni. Ez a legszörnyűbb érzés a világon. Amikor fizikailag és mentálisan is kifacsarva érzed magad, és egy ilyen hibával eldobod az esélyt a győzelemre, az szívszaggató.

Russell kiesése a dobogósok futam utáni interjúi során is figyelmet kapott. A második Norris viccelődve megállapította, hogy ő volt a baleset „megihletője”.

– Az utolsó körben kicsit én is megérintettem a falat, szóval George minden bizonnyal csak engem utánzott, de aztán rosszabbul járt nálam. Sajnálom is őt, mert nehéz futamot teljesített, és ő volt ma a leggyorsabb pilóta – mondta a McLaren versenyzője.

A futam hajrájában Norris és Sainz kölcsönösen segítették egymást. Norris azzal, hogy maga mögött tartotta a Mercedeseket, akik így megtámadni sem tudták Sainzt, a spanyol pedig közel maradt hozzá, így biztosítva, hogy brit kollégája használhassa a DRS-t. Norris nem felejtette el megköszönni a hozzájárulást.

– Nehéz futam volt, de Carlos nagylelkű volt azzal, hogy hozzásegített a DRS használatához, ahogy én is segítettem őt. Mindjárt tudtuk, hogy kemény lesz a végjáték, amikor a Mercedes versenyzői kiálltak új abroncsokért. Nem kellett sok autót megelőzniük, hogy a nyomomba érjenek, de sikerült előttük maradnom, így aztán második lettem. Mindent megtettünk azért, hogy ezt elérjük, úgyhogy nagyon boldog vagyok – lelkendezett.

Norrisnál talán csak Sainz öröme volt nagyobb, aki egy pillanatra sem tudta levakarni a mosolyt a szájáról, amikor a futam történéseit kellett értékelnie.

– A győzelmek sosem jönnek könnyen, most pedig különösen meg kellett küzdenünk érte. Jó stratégiára volt szükségünk, amihez aztán tartottuk is magunkat, és ennek meglett a gyümölcse – mondta a vasárnap győztes spanyol pilóta, majd arra is kitért, hogyan „játszott össze” Norisszal.

– Nem a csapat javasolta, hogy segítsek Landónak. Nagyjából tudtam, hogy milyen a tempóm hozzá képest, ahogyan azt is, hogy ezen a pályán nehéz előzni. És azt is valószínűsíteni lehetett, hogy ha George és Lewis megelőzi őt, akkor én is erre a sorsra jutok, így arra volt szükségem, hogy Lando minél tovább előttük maradjon.

Hamilton együttérez Russell-lel

Csapattársa kiesése után a harmadik helyet megöröklő Lewis Hamilton nagyon élvezte szingapúri csatározást, de Russellt persze sajnálta.

– Gratulálok Carlosnak és Landonak. Kiváló munkát végeztek és a stratégiájuk is bevált. Mi kockáztattunk a hétvégén, eltettünk egy extra szett gumit a futamra, ami végül jól is jött. A csapat kiváló munkájának köszönhetően jutottunk el idáig. Sajnálom George-ot, ekkora tempónál túlmelegedtek a gumik. De egyébként egész hétvégén remek teljesítményt nyújtott – dicsérte csapattársát a hétszeres világbajnok.

Borítókép: George Russell (Fotó: EPA/TOM WHITE)