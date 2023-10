A buszon szóltak a magyar tornásznőnek, hogy egy óra múlva vb-döntős + videó

Bácskay Csenge és Simone Biles egymás mellett

Bácskay Csenge: A buszon voltunk a magyar delegációval, ott tudtam meg egy órával a verseny előtt, hogy indulhatok a fináléban, Altorjai Sándor delegációvezető szólt nekem. Nagyon örültem, de tudtam, hogy van egy nagy feladatom: köztes állapotban voltam, hiszen arra is készültem, hogy versenyzek, meg arra is, hogy nem, így a fejemet át kellett állítani a versenyszituációra. Az ugrásaim jól sikerültek, elégedett vagyok. A selejtezőben dupla csavart mutattam be, de Draskóczy Imre szövetségi kapitánnyal megbeszéltük, hogy most másfél csavart ugrom, mert az a biztos, illetve a sérülésveszélyt is el akartuk kerülni. Óriási dolog volt számomra, hogy amikor még a harmadik helyen álltam, ott ülhettem a „kiss and cry”-ban Simone Biles mellett. Nekem mindig is nagy példaképem volt, ráadásul most beszélgethettem is vele, nagyon aranyos volt így élőben, ennek is nagyon örültem. Boldog vagyok, hogy nyolcadik lettem, főleg ahhoz képest, hogy úgy volt, hogy nem is versenyzem. Nagyrészt Amerikában, az egyetemen készültem fel, a kinti edzőim tudták, hogy szeretnék a vb-n indulni, így mindenben támogattak. Tudom, hogy sokan azt mondják, így, hogy a döntőben indultam, enyém a harmadik magyar női olimpiai kvóta, de addig semmibe se szeretném beleélni magam, amíg nem biztos, hiszen a FIG a szerenkénti kvótások névsorát vasárnap adja ki. Igazából annak örülök, hogy a vb fináléjában versenyezhettem, és kihoztam magamból a maximumot.

Bácskay Csenge nem akar semmi elkiabálni. Forrás: MATSZ

Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára, a magyar csapat vezetője: Csenge jól teljesített a döntőben, s nagy valószínűséggel ő is olimpiai kvótás lesz, hiszen szerenként alapesetben a finálésoknak adják ki a kvalifikációt, úgy, hogy a már kvótás versenyzők kiesnek. Ezt azonban biztosan nem lehet még kimondani vasárnapig, amíg a FIG hivatalosan meg nem erősíti.

Eredmények:

Női ugrás: 1. Rebeca Andrade (Brazília) 14,750 pont, 2. Simone Biles (Egyesült Államok) 14,549, 3. Jo Szo Dzsong (Koreai Köztársaság) 14,416, ...8. Bácskay Csenge 13,266.

Borítókép: Bácskay Csenge ugrást mutat be a nők egyéni versenyének szerenkénti döntőjében az olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságon Antwerpenben 2023. október 7-én (Fotó: MTI/AP/Geert vanden Wijngaert)