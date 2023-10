Kitoltak a magyar tornásszal a vb-n, csúszós, ragadós szerre küldték fel

Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára, a magyar csapat vezetője: – Mészáros Krisztofer az előző világbajnokságokhoz képest előre lépett. Ahogy azonban mondani szokták, evés közben jön meg az étvágy, még ennél is előrébb léphetett volna. Úgy gondolom, hogy maradt a teljesítményében még jó pár pont, és jó pár helyezés. Bízom benne, hogy az olimpiai felkészülése rendben lesz és még jobb formában érkezik meg Párizsba. Ott van a világ elitjében, de sok munka van még előtte. A sikere a magyar tornasport sikere, remélem ez pozitívan hat majd a többiekre is, és a tavaszi négy világkupán további magyar kvóták is lesznek.

Egyelőre az biztos, hogy Mészáros Krisztofer mellett a nőknél Czifra Bettina Lili is kijutott az olimpiára, s van egy nem névre szóló női kvótánk is. Szombaton a női ugrás döntőjében Bácskay Csenge a második számú tartalék.

A férfiak egyéni összetett versenyében a japán Hasimoto Daiki megvédte címét, az ezüstérmet az ukrán Illia Kovtun szerezte meg, a bronzérmes pedig az amerikai Frederick Richard lett.