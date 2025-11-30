Robbie Keane és Hornyák Zsolt külön meccse miatt is pikáns a Puskás–Fradi rangadó

Eddig ősszel, amikor a Ferencváros az Európa-ligában játszott mérkőzést, utána a hétvégi NB I-es fordulóban kétszer nyert (idegenben a Győr és Kazincbarcika ellen), míg egyszer döntetlent játszott (a Paks ellen a Groupama Arénában) és egyszer kikapott (a Zalaegerszeg ellen, szintén hazai pályán). Robbie Keane-t már többször számon kérték a magyar bajnok kétarcúsága miatt, ugyanakkor ha vasárnap este (19.30, tv: M4 Sport) a Puskás Akadémia otthonában nyer a Fradi, akkor ismét második lesz a tabellán, és vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állna, mint a listavezető Debrecen.

Augusztusban a Puskás Akadémia nyert a Fradi otthonában Fotó: Purger Tamás / MTI

Robbie Keane-nel még nem nyert a Fradi a Puskás ellen

Robbie Keane viszont aligha szeret a felcsútiak ellen játszani.

A hazai mezőnyből a Puskás Akadémia az egyetlen, amely ellen az FTC a legutóbbi három bajnokijából egyet sem tudott megnyerni. Tehát az ír vezetőedző még nem nyert Hornyák Zsolt együttese ellen.

A két csapat a mostani idényben augusztusban találkozott a Groupama Arénában , akkor az a Lukács Dániel duplázott – s nyerte meg a meccset 2-1-re a vendégeknek –, aki ezután lett Marco Rossi válogatottjának meghatározó játékosa az őszi vb-selejtezőkön.

Noha a Puskás Akadémia némiképp beragadt az NB I elején – szeptemberben mind a három meccsét elvesztette az együttes –, a PAFC stabilizálta a helyét a felsőházban. Hornyákék az előző hat bajnokin veretlenek (három győzelem, három vereség), a legutóbbi fordulóban a Kisvárdát simázták le 2-0-val, így ötödikek.

A Fradi és a Puskás is 22 pontos a bajnokságban – de ugye a címvédő jövő héten pótolja be a Kisvárda elleni elhalasztott meccsét –, Keane számára ez a meccs nemcsak abból a szempontból presztízs, hogy Hornyákot először legyőzze, hanem, hogy végre a kritikusainak is üzenjen – vajon a Fradi a Fenerbahce elleni bravúros idegenbeli döntetlen után hazai környezetben is képes-e felpörögni?

Nagy Zsolt a karrierjében újabb mérföldkövet pipálhat ki Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Zsolt 200. NB I-es mérkőzése jön

A 32 éves, 35-szörös magyar válogatott védő, Nagy Zsoltnak mindenképpen különleges lesz az esti Puskás–Fradi. Februárban ő döntötte el a párharcot, most pedig a 200. első osztályú mérkőzésére készül.

Remélem, ha egyszer majd visszagondolok a kétszázadik meccsemre, az ugrik be, hogy legyőztük a címvédőt

– kezdte Nagy a mérkőzés előtt a Nemzeti Sportnak adott interjújában. – Nagyon sok mindenen mentem keresztül, kezdve azzal, hogy a Lovasberénnyel elkezdtünk járni a Bozsik-tornákra, amelyeken sok különdíjat kaptam, és a miniszterelnök, Orbán Viktor azt javasolta, menjek Székesfehérvárra futballozni. Talán tizenöt éves lehettem, amikor éppen a Puskás Akadémiával játszottunk, kikaptunk három kettőre, de két gólt szereztem, majd szóltak, szeretnék, ha Felcsúton folytatnám. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak.