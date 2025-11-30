FerencvárosNB IRobbie KeaneLukács DánielPuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Robbie Keane és Hornyák Zsolt külön meccse miatt is pikáns a Puskás–Fradi rangadó

Ma 19.30-kor rendezik a Puskás Akadémia–Fradi NB I-es rangadót a 15. fordulóban. Két 22 pontos csapat találkozik, a felcsúti Nagy Zsolt a 200. NB I-es találkozóját ünnepelheti. Robbie Keane nem szívesen emlékszik vissza a Hornyák Zsolt elleni mérkőzéseire, miután még egyszer sem győzte le őt. Emellett a Fradinál ott van megint a nagy kérdőjel, hogy egy Európa-liga-meccs után hogyan fog játszani az élvonalban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 12:17
Hornyák Zsolt és Robbie Keane párharcáról még az ír győztesen egyszer sem jött ki
Hornyák Zsolt és Robbie Keane párharcáról még az ír győztesen egyszer sem jött ki Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig ősszel, amikor a Ferencváros az Európa-ligában játszott mérkőzést, utána a hétvégi NB I-es fordulóban kétszer nyert (idegenben a Győr és Kazincbarcika ellen), míg egyszer döntetlent játszott (a Paks ellen a Groupama Arénában) és egyszer kikapott (a Zalaegerszeg ellen, szintén hazai pályán). Robbie Keane-t már többször számon kérték a magyar bajnok kétarcúsága miatt, ugyanakkor ha vasárnap este (19.30, tv: M4 Sport) a Puskás Akadémia otthonában nyer a Fradi, akkor ismét második lesz a tabellán, és vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állna, mint a listavezető Debrecen.

Augusztusban a Puskás Akadémia nyert a Fradi otthonában
Augusztusban a Puskás Akadémia nyert a Fradi otthonában  Fotó: Purger Tamás / MTI

Robbie Keane-nel még nem nyert a Fradi a Puskás ellen

Robbie Keane viszont aligha szeret a felcsútiak ellen játszani. 

A hazai mezőnyből a Puskás Akadémia az egyetlen, amely ellen az FTC a legutóbbi három bajnokijából egyet sem tudott megnyerni. Tehát az ír vezetőedző még nem nyert Hornyák Zsolt együttese ellen.

A két csapat a mostani idényben augusztusban találkozott a Groupama Arénában , akkor az a Lukács Dániel duplázott – s nyerte meg a meccset 2-1-re a vendégeknek –, aki ezután lett Marco Rossi válogatottjának meghatározó játékosa az őszi vb-selejtezőkön.

Noha a Puskás Akadémia némiképp beragadt az NB I elején – szeptemberben mind a három meccsét elvesztette az együttes –, a PAFC stabilizálta a helyét a felsőházban. Hornyákék az előző hat bajnokin veretlenek (három győzelem, három vereség), a legutóbbi fordulóban a Kisvárdát simázták le 2-0-val, így ötödikek.

A Fradi és a Puskás is 22 pontos a bajnokságban – de ugye a címvédő jövő héten pótolja be a Kisvárda elleni elhalasztott meccsét –, Keane számára ez a meccs nemcsak abból a szempontból presztízs, hogy Hornyákot először legyőzze, hanem, hogy végre a kritikusainak is üzenjen – vajon a Fradi a Fenerbahce elleni bravúros idegenbeli döntetlen után hazai környezetben is képes-e felpörögni?

Nagy Zsolt a karrierjében újabb mérföldkövet pipálhat ki
Nagy Zsolt a karrierjében újabb mérföldkövet pipálhat ki  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Zsolt 200. NB I-es mérkőzése jön

A 32 éves, 35-szörös magyar válogatott védő, Nagy Zsoltnak mindenképpen különleges lesz az esti Puskás–Fradi. Februárban ő döntötte el a párharcot, most pedig a 200. első osztályú mérkőzésére készül. 

Remélem, ha egyszer majd visszagondolok a kétszázadik meccsemre, az ugrik be, hogy legyőztük a címvédőt

– kezdte Nagy a mérkőzés előtt a Nemzeti Sportnak adott interjújában. – Nagyon sok mindenen mentem keresztül, kezdve azzal, hogy a Lovasberénnyel elkezdtünk járni a Bozsik-tornákra, amelyeken sok különdíjat kaptam, és a miniszterelnök, Orbán Viktor azt javasolta, menjek Székesfehérvárra futballozni. Talán tizenöt éves lehettem, amikor éppen a Puskás Akadémiával játszottunk, kikaptunk három kettőre, de két gólt szereztem, majd szóltak, szeretnék, ha Felcsúton folytatnám. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak.

Nagy Zsoltot arról is kérdezték, hogy a tavaly ezüstérmes Puskás Akadémia helye hol van a jelenlegi mezőnyben: – A mutatott játék alapján reális a jelenlegi pozíció. Volt döcögősebb sorozatunk, abból nem úgy jöttünk ki, ahogyan szerettük volna, akadtak olyan meccseink, amelyek nagyon nem sikerültek. Kiélezett a bajnokság, van bennünk előrelépési lehetőség, tenni kell azért, hogy a szerencse is mellénk álljon.

A 32 éves, 2028-ig nemrégiben szerződést hosszabbító játékos elmondta azt is, hogy az írek elleni vb-selejtezős kudarc élete legrosszabb élménye volt.

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccse:

 

NB I, 15. FORDULÓ:

péntek:

szombat:

  • ZTE–Paks 1-0 (0-0), ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach. Gólszerző: Szendrei N. (93.)
  • Kazincbarcika–Diósgyőr 1-1 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi Má. (26.)
  • Győr–MTK 3-0 (1-0), Győr, ETO Park, 4220 néző, v.: Erdős gólszerzők: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavric (91.) piros lap: Németh H. (43.)

vasárnap:

  • Kisvárda–Újpest FC 13.45 (Tv: M4 Sport)
  • Puskás Akadémia–Ferencváros 19.30 (Tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu