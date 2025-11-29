Megérdemelte sorsát a Paks, velős káromkodás Zalaegerszegen, Bognár György mit mondhatna

ZalaegerszegBognár GyörgyMaxsuellSzendrei NorbertPaksZTE

Ismét vereséget szenvedett a Paks. Bognár György csapata a labdarúgó NB I 15. fordulójában az utolsó pillanatokban született góllal kapott ki 1-0-ra Zalaegerszegen. Bognár György sportszerűen elismerte, hogy nem érdemeltek győzelmet. A ZTE gólszerzőjét, Szendrei Norbertet a tévés nyilatkozat közben obszcén kiáltás zavarta meg.

2025. 11. 29. 15:15
Szendrei Norbert gólja döntötte el a ZTE-Paks mérkőzést
Szendrei Norbert gólja döntötte el a ZTE-Paks mérkőzést Forrás: Nemzeti Sport
A ZTE az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést, Maxsuell kétszer is ziccerbe került, előbb csúnyán mellé lőtt, majd Kovácsik védett bravúrosan lábbal. A Paks a második félidőben már egyenrangú ellenfél volt, talán többet is támadott, de nem jelentett veszélyt Gundel-Takács kapujára.

Bognár György sportszerűen értékelt a ZTE-Paks meccs után, amit Szendrei Norbert gólja döntött el
Bognár György sportszerűen értékelt a ZTE–Paks meccs után, amit Szendrei Norbert gólja döntött el (Fotó: Paksi FC)

Zierkelbach Péter kétperces hosszabbítást jelzett, a győztes gól a 93. percben esett. Szabadrúgás után Várkonyi Bence fejelte le a labdát, majd a lepattanóból Szendrei Norbert szépen kilőtte a jobb felsőt. Ezzel a góllal nyert 1-0-ra a ZTE a Paks ellen.

– A kulcspillanata az volt, hogy Bárkonyi Bence megnyerte a fejpárbajt. Elém pattant a labda, már viszonylag könnyű dolgom volt – elevenítette fel szerényen a gólját Szendrei Norbert.

Szendrei, a ZTE gólszerzője megőrizte a hidegvérét

A középpályás ezután azt ecsetelte, hogy felkészültek a Paks játékából, döntő volt, hogy jó hatásfokkal megnyerték a fejpárbajokat, igaz – miként megjegyezte –, ebben közre játszott, hogy a Paksból hiányzik Tóth Barna és Ádám Martini.

– Azt gondolom, hogy egyre jobban összeáll a csapat, egyre jobb az öltözőben az összhang. Ami annak is köszönhető, hogy egyre jobban beszélnek angolul a külföldi játékosok, így azért sokkal könnyebb a pályán és pályán kívül is – folytatta Szendrei,

aki akkor is megőrizte a hidegvérét, amikor a háttérből valaki jól hallhatóan obszcén kiáltással gratulált neki, mondván – persze nem ezeket a szavakat használva –, jól berúgta a labdát.

Bognár György a Paksról: Nem érdemeltünk győzelmet

– Az egész mérkőzésen gyengén játszottunk, az egyéni teljesítmények megint nagyon gyengék voltak. Ugyan többet támadtunk, mint az ellenfél, tehát megpróbáltunk futballozni, de nem ment, tiszta helyzetünk nem is volt a meccsen. Nem érdemeltünk volna győzelmet semmiképpen – értékelte a Paks vereségét sportszerűen Bognár György, aki bízik benne, hogy a sérültek végre felépülnek.

De ez nem mentség arra, hogy a múlt héten is és most is minőségileg roppant gyengén futballoztunk. Felfogásban szerintem próbáltuk azt csinálni, amit megbeszéltünk vagy amit szoktunk. Nem ezzel volt a gond, hanem ezt tartalommal nem tudjuk megtölteni

– jegyezte meg.

 

A ZTE és a Paks ellentétes formát mutat, előbbi a múlt héten is nyert az ETO vendégeként, utóbbi pedig odahaza kapott ki az Újpesttől. A Paks így is második, igaz, vasárnap az FTC vagy a Puskás Akadémia megelőzheti. A sokáig kieső helyen álló ZTE pedig felzárkózott a középmezőnyhöz.


NB I, 15. FORDULÓ:

Nyíregyháza–Debrecen 0-3 (0-2), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Bogár. Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis (83.).

szombat:
ZTE–Paks 1-0 (0-0), ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach. Gólszerző: Szendrei N. (93.)
Kazincbarcika–Diósgyőr 14.30 (Tv: M4 Sport)
Győr–MTK 16.15 (Tv: M4 Sport)

vasárnap:
Kisvárda–Újpest FC 13.45 (Tv: M4 Sport)
Puskás Akadémia–Ferencváros 19.30 (Tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

Szendrei győztes gólja:

 

