Megérdemelte sorsát a Paks, velős káromkodás Zalaegerszegen, Bognár György mit mondhatna

A ZTE az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést, Maxsuell kétszer is ziccerbe került, előbb csúnyán mellé lőtt, majd Kovácsik védett bravúrosan lábbal. A Paks a második félidőben már egyenrangú ellenfél volt, talán többet is támadott, de nem jelentett veszélyt Gundel-Takács kapujára.

Bognár György sportszerűen értékelt a ZTE–Paks meccs után, amit Szendrei Norbert gólja döntött el (Fotó: Paksi FC)

Zierkelbach Péter kétperces hosszabbítást jelzett, a győztes gól a 93. percben esett. Szabadrúgás után Várkonyi Bence fejelte le a labdát, majd a lepattanóból Szendrei Norbert szépen kilőtte a jobb felsőt. Ezzel a góllal nyert 1-0-ra a ZTE a Paks ellen.

– A kulcspillanata az volt, hogy Bárkonyi Bence megnyerte a fejpárbajt. Elém pattant a labda, már viszonylag könnyű dolgom volt – elevenítette fel szerényen a gólját Szendrei Norbert.

Szendrei, a ZTE gólszerzője megőrizte a hidegvérét

A középpályás ezután azt ecsetelte, hogy felkészültek a Paks játékából, döntő volt, hogy jó hatásfokkal megnyerték a fejpárbajokat, igaz – miként megjegyezte –, ebben közre játszott, hogy a Paksból hiányzik Tóth Barna és Ádám Martini.

– Azt gondolom, hogy egyre jobban összeáll a csapat, egyre jobb az öltözőben az összhang. Ami annak is köszönhető, hogy egyre jobban beszélnek angolul a külföldi játékosok, így azért sokkal könnyebb a pályán és pályán kívül is – folytatta Szendrei,

aki akkor is megőrizte a hidegvérét, amikor a háttérből valaki jól hallhatóan obszcén kiáltással gratulált neki, mondván – persze nem ezeket a szavakat használva –, jól berúgta a labdát.

Bognár György a Paksról: Nem érdemeltünk győzelmet

– Az egész mérkőzésen gyengén játszottunk, az egyéni teljesítmények megint nagyon gyengék voltak. Ugyan többet támadtunk, mint az ellenfél, tehát megpróbáltunk futballozni, de nem ment, tiszta helyzetünk nem is volt a meccsen. Nem érdemeltünk volna győzelmet semmiképpen – értékelte a Paks vereségét sportszerűen Bognár György, aki bízik benne, hogy a sérültek végre felépülnek.

De ez nem mentség arra, hogy a múlt héten is és most is minőségileg roppant gyengén futballoztunk. Felfogásban szerintem próbáltuk azt csinálni, amit megbeszéltünk vagy amit szoktunk. Nem ezzel volt a gond, hanem ezt tartalommal nem tudjuk megtölteni

– jegyezte meg.