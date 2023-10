Simone Biles történelmi csodaugrásán ámul a tornászvilág + videó

Az antwerpeni olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a tavalyi liverpooli vb eredményei alapján már csak 24 csapat indulhat, valamint egyéni versenyzők, a párizsi ötkarikás játékokon pedig 12 együttes vehet részt. A tavalyi vb dobogósai, az amerikaiak (akiknél egy éve Simone Biles nem volt ott), a britek és a kanadaik már megszerezték a kvótát, de borítékolhatjuk, hogy most is ott lesznek a legjobb 12 között, így a többi csapat számára is ez a feladat. A magyar együttes Liverpoolban a 14. helyen végzett, az idei Európa-bajnokságon pedig negyedik lett, de a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia két nappal az indulás előtt megsérült, nem állhat a csapat rendelkezésére. Együttesünk azonban Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett összeállításban is bízik a kvótaszerzésben. A magyar csapat ma a 8. csoportban 17.45-kor lép a szerekhez. A csapatokat tíz csoportba sorolták, a tizedik 21.15-kor kezd, s csak azután lesz végleges, hogy kik szereztek kvótát, miután itt is lemegy az utolsó gyakorlat. Vasárnap három csoportban hét csapat és jó néhány egyéni versenyző szerepelt. Nem meglepetés, hogy az Egyesült Államok nagy fölénnyel vezet, 171,395 pontot szerzett, mögötte a britek (166,130) és az olaszok (162,230) következnek az első nap után. Az amerikai csapatban ott van a 26 éves, négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles is, aki mind a négy aranyát 2016-ban, Rio de Janeiróban szerezte (egyéni összetett, ugrás, talaj, csapat), s egy bronz is összejött neki.

Simone Biles Rióban az ugrást is megnyerte (Fotó: MTI/EPA/Ho Hvi Jung)

2021-ben, Tokióban viszont be kellett érnie egy ezüsttel (csapat) és egy bronzzal (gerenda). Emlékezetes, hogy a japán fővárosban négy egyéni döntőtől is visszalépett mentális problémák miatt. Később azt mondta, nagynénje váratlan halála miatt omlott össze. Biles idén augusztusban két év kihagyás után tért vissza, és arról is beszélt, nagyon megviselte, hogy a sportágban rengeteg hír szólt az őt és több társát szexuálisan zaklató, hosszú börtönbüntetésre ítélt Larry Nassar csapatorvosról. (Az illetőt azonban már 2018-ban rács mögé tették). Ugyanakkor Biles tokiói összeomlása kapcsán azt is lehetett hallani, hogy gondja támadt a térérzékelésével, főleg a csavart ugrásoknál, elveszítette a biztonságérzetét.

Tokióban a gerenda döntőjére összekapta magát (Fotó: Hou Hvi Jung)

Nos, amikor Biles a nyáron 732 napos kihagyás után visszatért a US Classic elnevezésű versenyen, ennek nyoma sem volt, remek gyakorlatokkal, nagy fölénnyel nyert, s borítékolhattuk, hogy megcélozza a párizsi olimpiát.