Az olaszok veteránja gólt lőtt, mégis magyarázkodással zárta az estét

Nem véletlenül járhat már a fejükben a következő feladat, mert az olaszok a 4-0-s győzelem ellenére is csupán a C csoport második helyén állnak (éppen az angolok előzik meg őket), és az egy meccsel többet játszó, szombaton Észak-Macedóniát legyőző Ukrajnának is ugyanúgy tíz pontja van.

A H csoport szombati játéknapján Dánia és Szlovénia is felülmúlta az ellenfelét, Kazahsztánt, illetve Finnországot, így mindkét válogatott nagy lépést afelé, hogy egyenes ágon kijusson a 2024-es Európa-bajnokságra, amelynek Németország lesz a házigazdája. Utóbbi természetesen rendezőként automatikus Eb-résztvevő, ugyanakkor a Nationalelf felkészülési mérkőzéseket játszik. Szombaton került sor Julian Nagelsmann szövetségi irányítása alatt az első meccsre, és bár a németek hátrányba kerültek, végül 3-1-re nyertek az Egyesült Államok válogatottja ellen.

Eb-selejtezők, 7. forduló, szombati eredmények: C csoport:

Olaszország–Málta 4-0 (2-0)

Ukrajna–Észak-Macedónia 2-0 (1-0)

A csoport állása: 1. Anglia 13 pont/5 mérkőzés, 2. Olaszország 10/5 (10-4), 3. Ukrajna 10/6 (8-7), 4. Észak-Macedónia 7/6, 5. Málta 0/6 G csoport:

MAGYARORSZÁG–Szerbia 2-1 (2-1)

Bulgária–Litvánia 0-2 (0-1) A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 - 9- 2 13 pont

2. Szerbia 6 3 1 2 10-6 10

3. Montenegró 5 2 2 1 5-5 8

5. Litvánia 6 1 2 3 6-10 5

4. Bulgária 6 - 2 4 3-10 2 H csoport:

Dánia–Kazahsztán 3-1 (2-0)

Észak–Írország–San Marino 3-0 (2-0)

Szlovénia–Finnország 3-0 (2-0)

A csoport állása: 1. Szlovénia 16 pont (16-6), 2. Dánia 16 (15-6), 3. Finnország 12 (11-7), 4. Kazahsztán 12 (10-8), 4. Észak-Írország 6., 5. San Marino 0 Vasárnapi program, 8. forduló: A csoport:

Grúzia–Ciprus 15.00 (tv: Spíler 2)

Norvégia–Spanyolország 20.45 (tv: Spíler 2)

Az állás: 1. Skócia 15 pont/6 mérkőzés, 2. Spanyolország 12/5, 3. Norvégia 10/6, 4. Grúzia 4/5, 5. Ciprus 0/6 D csoport:

Törökország–Lettország 20.45

Wales–Horvátország 20.45

Az állás: 1. Törökország 13 pont/6 mérkőzés, 2. Horvátország 10/5, 3. Örményország 7/6 (8-9), 4. Wales 7/5 (6-7), 5. Lettország 3/6 E csoport:

Csehország–Feröer szigetek 18.00 (tv: Spíler 2)

Lengyelország–Moldova 20.45

Az állás: 1. Albánia 13 pont/6 mérkőzés, 2. Lengyelország 9/6, 3. Csehország 8/5 (7-5), 4. Moldova 8/5 (5-5), 5. Feröer szigetek 1/6 I csoport:

Svájc–Fehéroroszország 18.00 (tv: Spíler 1)

Románia–Andorra 20.45

A Koszovó–Izrael mérkőzést elhalasztották.

Az állás: 1. Svájc 14 pont/6 mérkőzés, 2. Románia 13/7, 3. Izrael 11/6, 4. Koszovó 7/7, 5. Fehéroroszország 5/7, 6. Andorra 2/7

