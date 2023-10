Szoboszlai Dominik: Nem akarok csúnyát mondani, de…

A magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi vezetésével folyamatosan fejlődő tendenciát mutat. A 2021-es Eb-n az akkor sérült Szoboszlai Dominik nélkül még csak megszorongattuk a halálcsoport résztvevőit, a 2022-es Nemzetek Ligájában már világra szóló sikereket arattunk az angol és a német válogatott ellen, idén pedig nagy csapatokra jellemző magabiztossággal menetelünk az Eb-részvétel felé. Mindeközben klubszinten nem mindegyik válogatott játékos élete volt fenékig tejfel, Fiola Attila és Loic Nego például a tavalyi idényben végigélte a Fehérvár kis híján kieséssel végződő vesszőfutását. A klub szereplése miatt sokan megkérdőjelezték Rossi döntését, hogy továbbra is rendszeresen meghívta őket a keretbe, de a szerbek elleni sikerhez mindketten hozzátették a magukét. A nyáron a francia Le Havre-hoz szerződött Nego két gólpasszt adott, a Fehérváron maradt Fiola pedig önfeláldozó módon védekezett, végül emiatt le is kellett cserélni az utolsó húsz percre. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik meg is dicsérte mindkét futballistát.

Szoboszlai Dominik (jobbra) szerint Fiola Attila harcossága mindenki számára követendő példa (Fotó: Mirkó István)

– Nego észbe kapott, hogy nem egyedül van a posztján, meg kell dolgoznia a helyéért, és ezt igen jól csinálja – hangsúlyozta Szoboszlai, aki azt is elárulta, hogyan lehetett pótolni a sérült Willi Orbánt. – Willi nagyon jó játékos, de megvan a keretünk ahhoz, hogy bárkit pótoljunk, ez a küzdésről, az akarásról szól.

Olyan játékosaink vannak, mint Fiola Attila. Nem akarok csúnyát mondani, de a saját édesanyját is agyonrúgná, ha ellenfélként jönne vele szemben. Ilyen játékosokra van szükségünk.

Szoboszlai próbált nyugodt maradni

Szoboszlai hasonlóan reagált arra is, hogy a szerbek elleni meccs lefújása után kapott piros lapja miatt Litvániában Kalmár Zsolt sem játszhat: hiányozni fog, de nincs pótolhatatlan ember. A csapatkapitány ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy érthető a pályán uralkodó feszültség.

– Az Eb-re való kijutás a cél, ne csodálkozzon senki, ha vannak feszült mozzanatok. Én próbáltam nyugodt maradni, valakinek azt is kell, de előfordulhat olyan meccs is, amikor majd nekem száll el kicsit a fejem, és engem kell valakinek lenyugtatnia. Ezért is vagyunk egy csapat, jó közösség, ha lehetne, minden hónapban jönnék, hogy a válogatottban játsszam – mondta Szoboszlai, aki ígéretet tett, hogy Litvániában is száz százalékot belead a csapat a győzelemért.

Ha a keddi, kaunasi meccsen is három pontot szerez a magyar válogatott, akkor két fordulóval a zárás előtt már bebiztosítja részvételét a 2024-es Európa-bajnokságra.

Borítókép: Szoboszlai Dominik és Fiola Attila az ünneplők élén (Fotó: Mirkó István)