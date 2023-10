Marco Rossi szerb mérlege: Két év, két pont, kilencven százalék

Sallai Rolandnak topcsapatban van a helye!

– Mindig is mondtam, hogy Roli hatalmas tehetség. Fantasztikus játékos, gyors, fürge, technikás, bírja a gyűrődést, nem is értem, hogy valamelyik topcsapat miért nem csapott még le rá. Nem leszólni akarom a Freiburgot, de Roli ennél magasabb szinten is megállná a helyét.

Kalmár Zsolt kiállítása hiba

– Zsolt úgy mesélte nekem, hogy a szerb kapus, Vanja Milinkovics-Szavics a meccs után óda szólt neki, amire ő visszafordult. Nem kellett volna... Szóváltás kerekedett belőle, végül sárga lapot kapott, s mert ez volt a második, pirosat. is. Nem örülök természetesen, hogy Kalmár nem játszhat Litvániában, szerencsére, Horváth Krisztoferre viszont már számíthatok.