Másodszor is 2-1, itthon is legyőztük a szerbeket!

Szoboszlai Dominik új szerepkörben mutatta meg magát Szerbia ellen. Willi Orbán helyét ugyan nem a magyar válogatott csapatkapitánya foglalta el a védelem közepén, viszont többször is ő végezte el közvetlenül vagy Dibusz Dénes rövid pöccintése után a kirúgást. Úgy látszik, Marco Rossi komolyan gondolta, hogy Szoboszlai Dominik sokat érjen labdába. A védelem közepére Orbán hiányában Lang Ádám húzódott be, mellette Fiola Attila és Szalai Attila kapott szerepet.

Sallai Roland káprázatos gólt lőtt, az őt it szerelni igyekvő Sztrahinja Pavlovics is betalált Magyarország és Szerbia Eb-selejtezőjén (Fotó: Mirkó István)

Az első negyedóra végéig kellett várni a helyzetekre, akkor viszont több is akadt: előbb Varga Barnabás labdaszerzése után Szoboszlai tálalt a második hullámban érkező Loic Nego elé, akinek lövésébe belevetődött Pavlovics. A szögletünkből viszont majdnem a szerbek szereztek vezetést: Nagy Ádám balul elsült lövési kísérlete után kontráztak a vendégek, de Dibusz nagyot mentett a szerb csapatkapitány, Alekszandar Mitrovics elől.

A következő akcióból pedig már magyar gól született! Sallai remek indította Negót, aki laposan középre adott, Varga pedig megszerezte a vezetést.

A Ferencváros csatára klubjában is kiválóan kezdte az idényt, az Eb-selejtezők során pedig már harmadik gólját szerezte, korábban a litvánok elleni hazai és a szerbek elleni idegenbeli találkozón is betalált.

A 32. percben Mitrovics csapott volna le Szalai rövid hazaadására, Dibusz ugyan nem tudta szerelni a szerb támadót, de ahhoz eléggé megzavarta, hogy kisodródjon, az éles szögből pedig Nagy Ádám nem engedte kapura lőni. Sajnos a szögletből így is egyenlítettek a szerbek, Sztrahinja Pavlovics fejelt a kapuba.

Egy percig sem örülhettek a vendégek. Sallai Roland ballal a tizenhatos előteréből mesés bombagólt vágott Vanja Milinkovics-Szavics kapujába, újra megszerezve Magyarországnak a vezetést.

Ezt a találatot nem lehet elégszer megnézni!

Mitrovicsnak még volt egy lövése, de lelassult Szalai lábán, így Dibusz könnyen fogta a labdát, az első félidő végén 2-1-re vezettünk.

Dragan Sztojkovics, a szerbek szövetségi kapitánya ezt nem akarta annyiban hagyni, a második félidőre becserélte az így már 101-szeres válogatott Dusan Tadicsot és a Juventus játékosát, Filip Koszticsot is. A szerbek öt perc elteltével be is vették Dibusz kapuját, de Mitrovics lesen volt, az asszisztens intésének helyességét rövid vizsgálat után a VAR is megerősítette. S ugyanez megismétlődött két perccel később is, ekkor a lesgólpasszos Tadics helyezkedett lesen.

Az első óra végén Rossi is kettőt cserélt, a két gólpasszt jegyzett Nego helyett Bolla Bendegúz, Callum Styles helyére pedig Kalmár Zsolt érkezett.

Magyar labdaszerzés után Szoboszlai indította a bal oldalon felfutó Szalait, akinek a beadását Varga a keresztlécre fejelte. Közel volt a harmadik gól, bár talán még közelebb lett volna, ha a center hagyja a mögötte érkező Sallainak a labdát. A kapufára kettővel feleltek a szerbek, egy szöglet után Tadics, majd Pavlovics lövése is onnan vágódott le.

Nagy helyzet maradt ki a szerb kapu előtt is, Sallai pompásan tálalt Bolla elé, ő azonban mellé lőtt. Sallai nem sokkal ezután lejött, akárcsak Fiola, Kata Mihály és Botka Endre lépett pályára, majd az utolsó percekre Varga helyét Ádám Martin foglalta el.

A hatperces hosszabbításban Mitrovics kihagyott még egy helyzetet, aztán provokálta a magyar B közepet, majd Milenkovics közeli fejesénél Dibusz védett nagyot, de az eredmény már nem változott.

A 2-1-es magyar győzelem azt jelenti, hogy kedden, Litvániában egy újabb siker már biztos kijutást jelentene, az aznapi szerb–montenegrói presztízspárharc eredményétől függetlenül.

Eb-selejtezők, G csoport Magyarország–Szerbia 2-1 (2-1), Puskás Aréna, jv.: Letexier (francia)

Gólszerző: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovics (33.) A csoport másik meccsén: Bulgária–Litvánia 0-2 Az állás

1. Magyarország 13 pont/5 meccs

2. Szerbia 10/6

3. Montenegró 8/5

4. Litvánia 5/6

5. Bulgária 2/6

Borítókép: Varga Barnabás szerezte a szerbek elleni meccs első gólját (Fotó: Mirkó István)