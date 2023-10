Dibusz: Nem kell álszentnek lenni, fél lábbal az Eb-n vagyunk

A magyar válogatott a hazai 2-1-es győzelemmel nagyon közel került az Eb-részvétel bebiztosításához, s az ilyenkor megszokott óvatoskodás helyett ezt Dibusz is kijelentette.

– Kulcsfontosságú volt ez a három pont, ne legyünk álszentek, fél lábbal az Eb-n vagyunk. De kedden még be kell lépni a másikkal is, Litvániában is kellő alázattal, elbizakodottság nélkül, viszont kellő önbizalommal kell pályára lépnünk, és meg kell szereznünk azt a győzelmet, amellyel bebiztosítjuk a kijutásunkat – fogalmazott az eltökélt kapus, aki a legnagyobb bravúrját a 93. percben, Milenkovics közeli fejesénél mutatta be.

A magyar válogatott legutóbb az 1986-os világbajnokságra jutott ki egyenes ágon, a selejtezőcsoportjából. Azóta a legutóbbi két Eb-n voltunk ott a nagy tornák közül, mindkétszer pótselejtezőre volt szükség. Most a szerbek oda-vissza legyőzése után ez már szinte elképzelhetetlen.

