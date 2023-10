Marozsán Fábián az újabb győzelme után igazi nagyvaddal találkozik

A 24 éves norvég tavaly és idén is döntős volt a Roland Garroson, 2022-ben pedig a US Openen is, korábban második is volt a ranglistán. Marozsán biztosan nem feltartott kezekkel lép majd pályára ellene sem, hiszen korábban pályafutása első ATP 1000-es versenyén legyőzte az akkor világelső Carlos Alcarazt Rómában.

Fucsovics Márton kiesett

Fucsovics Márton számára a harmadik forduló jelentette a végállomást, miután három szettben alulmaradt a 20. helyen kiemelt Francisco Cerúndolóval szemben. A két játékos most először meccselt egymással.

Fucsovics az első játszmaa egyetlen bréklabdáját kihasználta, így szettelőnybe került. Utána azonban elbukta az adogatását, majd 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettben maradást.

A harmadik játszmában Cerúndolo 4:1-es vezetése után Fucsovics sorozatban három játékot nyert. De fordítani nem tudott, 6:5-nél Cerúndolo két mérkőzéslabdához jutott, és az elsőt be is ütötte. A negyeddöntőben Sebastian Korda lesz az ellenfele, aki meglepetésre legyőzte a korábbi világelső és egyben címvédő Danyiil Medvegyevet.

Sanghaji tenisztorna, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Marozsán Fábián–Dusan Lajovic (szerb) 6:3, 6:3

F. Cerúndolo (argentin, 20.)–Fucsovics (magyar) 3:6, 6:4, 7:5

Borítókép: Marozsán Fábián tovább menetel Sanghajban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)