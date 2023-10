Tüdőgyulladást kapott, hat kilót fogyott az év egyik magyar sporthőse

Nem a lengyel dobók balhéztak a vb-n

– Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy nem a lengyel srácok, az ötszörös világbajnok Fajdek és az olimpiai címvédő Nowicki balhéztak, nem ők voltak a bajkeverők. Hanem a szövetségi stábjuknak azok tagjai, akik ezúttal is azt akarták a saját videófelvételeikkel mindenáron bebizonyítani, hogy egyik vagy másik kísérletem érvénytelen. Szerintem túltolták a dolgot, de inkább lépjünk tovább, remélem, ők is úgy gondolják, hogy végül is igazságos sorrend alakult ki.