Megjegyzést tett Hamiltonra, majdnem ráment a háromszoros bajnok gatyája

Nelson Piquet tavaly egy 2021-es interjúja miatt került a figyelem középpontjába, nem jó értelemben. Az egykori Formula–1-es versenyzőt ugyanis rasszistának könyvelték el, mivel „neguinho”-nak nevezte Lewis Hamiltont (Mercedes). Piquet hiába kért azonnal bocsánatot és védekezett azzal, hogy félreértelmezték a mondanivalóját, mert szerinte a kifejezés nem egy személy bőrszínére utal, hanem általánosságban fickót jelent, így bárkire használható, mégsem kegyelmeztek neki.

Egyrészt maga Hamilton és társai, valamint a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is kifejezte nemtetszését, aztán pedig a háromszoros világbajnokot ki is tiltották a paddockból – így azt sem láthatta testközelből, hogy lánya, Kelly párja, Max Verstappen (Red Bull) harmadszor is világbajnok lett.

És ha ez nem lett volna elég, egy brazil jogvédő csoport beperelte Piquet-t, a vád gyűlöletbeszéd volt, és a bíróság első fokon ötmillió brazil reál (több mint 360 millió forint) büntetést szabott ki a háromszoros vb-győztesre. A fellebbezés után viszont már Piquet-nek adtak igazat, így nem kell egy vagyont fizetnie a félreértelmezhető szóhasználata miatt.

Borítókép: Nelson Piquet 2015-ben (Fotó: MTI/Marjai János)