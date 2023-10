Belehányt a sisakjába, aztán 42 kört úgy versenyzett a pilóta

De csak a futam utáni nyilatkozatokból derült ki igazán, hogy valójában mennyire is szenvedtek a pilóták. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) szerint az emberi tűrőképesség határán versenyeztek, elviselhetetlenek voltak a körülmények. Charles Leclerc (Ferrari) szerint minden pilótának ez volt a pályafutása legkeményebb nagydíja, és ha valaki mást állít, annak nem hisz. Cunoda Juki (Alpha Tauri) is a sisakellenzőjét kinyitva próbált felfrissülni, de levegő helyett homokot kapott az arcába. Alexander Albon (Williams) hőgutát kapott, egyedül nem is tudott kiszállni az autójából. Lance Strollnak (Aston Martin) ez még sikerült, de majdnem összeesett a verseny után, és a futam közben többször is elájult, Norris pedig arról számolt be, hogy ez többekkel is megtörtént.