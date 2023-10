Verstappen vagy Senna a jobb? Hamilton meglepő választ adott

Múlt szombaton bekövetkezett, amire az idény eleje óta számítani lehetett: Max Verstappen (Red Bull) zsinórban harmadszor is besöpörte a bajnoki címet. A Formula–1 1950-től íródó történetében 34 pilóta osztozott a vb-győzelmeken, de a jelenlegi egyeduralkodón kívül csak tízen mondhatják el magukról, hogy legalább háromszor nyertek.

Verstappennek még évekig kell hajtania, hogy Schumacher nyomába érjen. Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/augenklick/Firo Sportphoto

Ki szerezte minden idők legtöbb világbajnoki címét a Formula–1-ben?

Az F1 második világbajnokának, Juan Manuel Fangiónak a rekordja sokáig megdöntethetetlennek tűnt. Az argentin először 1951-ben lett az év legjobbja, majd a következő hat évből ezt négy idényben meg tudta ismételni, így öt vb-címével magasra tette a lécet. Többszörös világbajnok már volt előtte is, de öt elsőségig Fangio után először – közel öt évtizeddel később – Michael Schumacher jutott, aki aztán meg sem állt hétig. Amennyire a német legenda rekordja érinthetetlennek tűnt, Lewis Hamiltonnak (Mercedes), annyira gyorsan sikerült beérnie Schumachert, és 2020 végére utolérte a neves elődöt.

Ha Massán múlna, Schumacher lenne az egyeduralkodó Bár Hamilton 2020-ban hetedszer is felért a csúcsra, az első világbajnoki címétől szívesen megfosztaná Felipe Massa. A brazil versenyző jogi úton harcol az igazáért, azt szeretné elérni, hogy neki ítéljék oda a 2008-as vb-győzelmet. Részletek itt.

Kevésen múlott, hogy a britek kiválósága 2021-ben nem húzta be a nyolcadik titulust is, de Max Verstappen az útjába állt, és a Red Bull F1-es pilótájának sikerszériája azóta is tart. A 2023-as világbajnoki címével Jack Brabham, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jackie Stewart és Ayrton Senna mellé iratkozott fel az örökranglistán.

A többszörös Formula–1-es világbajnokok listája Michael Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Lewis Hamilton 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Juan Manuel Fangio 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Alain Prost 1985, 1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel 2010, 2011, 2012, 2013 Jack Brabham 1959, 1960, 1966 Niki Lauda 1975, 1977, 1984 Ayrton Senna 1988, 1990, 1991 Nelson Piquet 1981, 1983, 1987 Jackie Stewart 1969, 1971, 1973 Emerson Fittipaldi 1972, 1974 Mika Häkkinen 1998, 1999 Alberto Ascari 1952, 1953 Fernando Alonso 2005, 2006 Graham Hill 1962, 1968 Jim Clark 1963, 1965

Verstappent gyakran Sennához hasonlítják. De hogy a holland versenyző jobb-e az elődjénél, azt Lewis Hamilton szerint felesleges találgatni.

– Nem próbálnám meg őt rangsorolni. A rangsorok egy-egy ember véleményét tükrözik. Úgy gondolom, hogy Max rászolgált ara, amit elért. Csodálatos munkát végzett az autóval, amit biztosítottak neki. Ő és a csapata is fenomenálisak voltak, hibátlanul teljesítettek. Magasra tették a lécet, nekünk pedig fel kell mérnünk, hogy mely területeken kell javulnunk ahhoz, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt. De most csak élvezzék ki a pillanatot, megdolgoztak érte – mondta elismerően a Mercedes rekordere.