Mint a régi szép időkben: Verstappen és Hamilton az utolsó körig csatázott

A pénteki időmérőn elért hatodik helyezése után Max Verstappen (Red Bull) nem sokat bánkódott amiatt, hogy csak a hatodik helyen végzett, mondván, így izgalmasabb lehet a vasárnapi verseny, mint általában, amikor rajt-cél győzelmet arat. A háromszoros világbajnok ezek után a szombati sprintet a második helyről indulva nyerte meg, alig néhány méter után az élre állt, onnantól nem volt ellenfele.

Max Verstappen szokatlanul hátulról indulva is nyerni tudott Fotó: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Mark Thompson

Vasárnap tehát az Egyesült Államok Nagydíján Verstappen a hatodik helyről próbált felkapaszkodni, Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes), előzte meg. A rajtrácsra meglepő módon csak tizenhatan sorakoztak fel, négy pilóta ugyanis a bokszutcából rajtolt, a két Aston Martin Fernando Alonsóval és Lance Stroll-lal, illetve a két Haas Nico Hülkenberggel és Kevin Magnussennel.

Ahogy a szombati sprinten, Leclerc a vasárnapi futamon is veszített egy helyet a rajtnál. Ezúttal Norrisnak sikerült megelőznie a Ferrarit, a helycserék után Sainz, Hamilton, Verstappen következett a sorban.

Norris nagy tempóval hajtott az élen, három kör alatt 2,5 másodperccel lehagyta Leclerc-t, de az élmezőnyben egyébként kicsik volt a különbségek, Sainzt Hamilton és Verstappen is megelőzte, majd ugyanezen esett át Leclerc is, így a 11. körre a pole pozícióból induló monacói a negyedik helyre csúszott vissza.

Az első kerékcserékig nem változott tovább a sorrend. Verstappen állt ki először, a 17. körben, a következőben pedig Norris is a bokszba vándorolt. Hamilton a 21. körig kivárt, cseréje után Verstappen mögé jött vissza.

Hamilton lemaradt a Norris, Verstappen duótól, a Red Bull hollandja viszont féltávnál már az első futamgyőzelmére hajótó Norris nyakában loholt, a 28. körben meg is előzte, leszakítani azonban nem tudta magáról.

Norris indította a kerékcserék újabb sorát a 35. körben. Közvetlenül utána Verstappen is kijött, a kiállás előtt három másodperc előnye volt a brit előtt, amelyből másfél megmaradt a csere utánra is. A 39. körben Hamilton is a bokszba hajtott.

Szoros csatában győzött Verstappen

Az utolsó tizenöt kör sok izgalmat ígért, az első három pilóta ugyanis hat másodpercen belül autózott, és Hamilton a frissebb gumikon vészesen közeledett Norris felé. A hétszeres világbajnok a 49. körben át is vette a második helyet a honfitársától, majd az éllovas Verstappen nyomába eredt, aki öt másodperccel vezetett.

Verstappen folyamatosan a fékekre panaszkodott, de mint kiderült, az autójában még volt tartalék, így Hamilton akármennyire is igyekezett, csak másfél másodpercre tudott felzárkózni mögé, előzési közelségbe nem került. Talán ha egy körrel tovább tart a futam, akkor a brit rekordbajnok elérhette volna a dobogó legfelső fokát – 2021 óta először.

A 26 éves Verstappen tehát nagy küzdelmek árán, de megszerezte Formula–1-es pályafutása ötvenedik futamgyőzelmét. Hamiltont másodikként, Norrist harmadikként intették le, majd Sainz, Sergio Pérez (Red Bull), Leclerc, Russell, Pierre Gasly (Alpine), Stroll és Cunoda Juki következett a további pontszerző helyeken.

Folytatás a jövő héten Mexikóban.

Végeredmény, Egyesült Államok Nagydíja, Austin (56 kör, 308,405 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:35:21.362 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2.225 másodpertc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 10.730 mp h.

4. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 15.134 mp h.

5. Sergio Perez (mexikói, Red Bull) 18.460 mp h

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 24.662 mp h

7. George Russell (brit, Mercedes) 24.999 mp h.

8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 47.996 mp h.

9. Lance Stroll (brit, Aston Martin) 48.696 mp h.

10. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:14.385 perc hátrány

leggyorsabb kör: Cunoda – 1:38.139 perc A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 4 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 466 pont – már világbajnok

2. Pérez 238

3. Hamilton 219

4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 183

5. Sainz Jr. 168

6. Leclerc 159

7. Norris 156

8. Russell 139

9. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 83

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 52

11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 49

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 44

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams 23

14. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 10

15. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6

17. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 5

18. Kevin Magnussen (dán, Haas) 3

19. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 2 csapatok:

1. Red Bull 704 pont – már világbajnok

2. Mercedes 358

3. Ferrari 327

4. McLaren 239

5. Aston Martin 232

6. Alpine 96

7. Williams 23

8. Alfa Romeo 16

9. Haas 12

10. Alpha Tauri 7

Borítókép: Max Verstappen az austini versenypályán (Fotó: AFP/CHANDAN KHANNA)