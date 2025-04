Keane „nagylelkűsége”: eddig ünnepelhetnek a Fradi játékosai a hét gól után + videó

– A fiúknak mondtam, ha megérzik a vérszagot, ne álljanak le – nyilatkozta Robbie Keane a találkozó után az M4 Sport kamerája előtt. – Ez nagyon fontos azoknak is, akik beállnak: Varga Barninak is hosszú idő után sikerült betalálnia, Lenny Joseph is jól teljesített. Nem az az edző vagyok, aki a biztos vezetés tudatában szeret hátradőlni. Szeretem, ha ilyenkor is megyünk előre. Nemcsak edző, futballrajongó is vagyok, szeretek jó focit nézni. Nem volt egyszerű januárban új edzőként idejönni, nem voltam együtt a csapattal a felkészülési időszakban. Az elmúlt két-három hónapban már látszik az a játék, amit szeretnék látni a pályán. Azt is mondtam a srácoknak, hogy amint kiléptek a stadionból, az ünneplést hagyják abba, onnantól a szerdai, MTK elleni kupameccsre kell koncentrálnunk.

Keane elégedett lehet a duplázó Pesiccsel Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

A Ferencváros legutóbb 2019 márciusában, a Diósgyőr ellen nyert 7-0-ra az NB I-ben, így most hat év után a Nyíregyháza lett az a csapat, amelyik ugyanígy beleszaladt a késbe. A Fradi gólszerzői Pesics (2., 35.), Saldanha (18., 53.), Tóth Alex (59.), Joseph (81.) és Varga Barnabás voltak (84.).

Keane már gólokat is vár Tóth Alextől

Robbie Keane az NB I-ben az első gólját szerző Tóth Alex és a felnőttcsapatban debütáló Madarász Ádám kapcsán kiemelte, fontosnak tartja a fiatalok beépítését, az előző csapatainál is így gondolkodott.

– Alexnek elmondtam, innentől kezdve nem csak a gólpasszokra kell koncentrálni, el kell kezdeni gólokat is lőni.