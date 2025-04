Nyilasi Tibornak megható üzenetet küldött a Ferencváros tábora a Groupama Arénából

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros és a magyar labdarúgás legendája, Nyilasi Tibor a napokban életmentő szívműtéten esett át. Nyilasi a kórházból üzent az érte aggódóknak, ezt Wukovics-Páncsics Diana osztotta meg a Facebook-oldalán. „Jobban vagyok, és ezúton nagyon köszönöm a jókívánságokat, az aggódást. A kórházból kiengednek, ezért senki ne menjen oda, otthon fogok gyógyulni, erősödni!” – állt az üzenetben, és a 70-szeres válogatott, Ezüstcipő-nyertes, 70 éves Nyilasi Tibor ma már otthon lehetett.

Nyilasi Tibor az Ezüstcipővel, 1981-ben Európa második legjobb góllövője volt Forrás: Fradi.hu

Nyilasi Tibor mielőbbi teljes gyógyulásáért szorít a Fradi-tábor

S ha a televízióban nézte a Fradi Nyíregyháza elleni 7-0-s győzelmét, akkor az is láthatta, hogy a zöld-fehér tábor pedig neki üzent a klub jelszavával is: „Küzdeni mindig, feladni soha! Gyógyulj meg, Nyíl!” Minderről Kubatov Gábor, az FTC elnöke is posztolt a Facebook-oldalán.