Budapest elfeledett szégyenfoltja, a Népliget

Valaha Budapest legnagyobb parkjaként emlegették, ma azonban csak az merészkedik be a Népliget sűrűjébe, akinek nagyon muszáj. Az egykoron sokak által látogatott közpark mára elhagyatottá, romossá és leginkább a hajléktalanság szimbólumává vált, olyan hellyé, amit még nappal is jobb elkerülni.

Az elméletben rekreációs célokat szolgáló terület mára inkább posztapokaliptikus díszletként funkcionál. A fák és bokrok között alvó hajléktalanok bújnak meg, az elhagyatott sportpályákon rozsdás korlátok meredeznek, a padokat pedig nem a pihenni vágyó járókelők, hanem hajléktalanok használják – azok, akiknek Budapest városvezetése már hosszú ideje nem tud vagy nem akar emberhez méltó alternatívát kínálni.

Az egykor rendezett sétányokon ma térdig ér a gaz. A területen található sportpályákat a családosok messziről kerülik, a közvilágítás hiányos, és még világosban is nyomasztó érzés végigsétálni a Népligeten.

A park jelenlegi állapota jól mutatja, hogyan hanyagolja el Budapest baloldali városvezetése a zöldterületek karbantartását. A Népliget mintha kikerült volna a város figyelméből, pedig a sorsa nemcsak városképi kérdés, hanem társadalmi is. Egy elhanyagolt park nem csupán esztétikai kudarc, hanem a közösségi terek halálát is jelenti. A Népliget jelenlegi állapota nemcsak szégyen, de intő példa is: így néz ki, amikor egy város elengedi a saját köztereit, és amikor a közösért senki sem érez felelősséget.

Miközben a Főkert méhlegelőnek nevezett gazos területekkel, csak papíron létező projektekkel van elfoglalva, addig elhanyagolja az önkormányzat legfontosabb, zöldítéssel foglalkozó projektjének, a Radó Dezső-tervnek egyik kiemelt beruházását, a Népliget felújítását. 2019 óta a Karácsony Gergely vezette főváros csak beszélt az egyik legnagyobb budapesti park megújításáról. A főváros ugyanis már 2021-ben elfogadta a Népliget stratégiai tervét, amely meghatározza a park hosszú távú jövőképét, a közparki felújítás átfogó céljait és a megvalósításhoz szükséges feladatokat.

Budapest már 2022-ben elkészíttette a Népliget kerttörténeti tudományos dokumentációját, valamint tájépítészeti ötletpályázatot írt ki a terület átfogó közparki megújítására, amely 2023 áprilisában sikeresen lezárult. A Népliget stratégiai tervében meghatározott jövőkép alapján az ötletpályázat terveinek és a pályázati bírálóbizottság zárójelentésének általános ajánlásai figyelembevételével a díjazott pályaművek alkotóiból összeálló konzorcium tavaly kidolgozta a park térszerkezeti jövőképét, mely útmutatóul szolgál a várhatóan ütemezetten megvalósuló parki felújítások összehangolásához.

Azonban az évek óta tartó előkészítésnek továbbra sincs gyakorlati eredménye.

Mindeközben a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén a képviselők elfogadták Karácsony Gergely Népligetre vonatkozó előterjesztését, amelynek értelmében támogattak egy fejlesztési tervet, és arra kötelezték a főpolgármestert, hogy számoljon be a dokumentumban foglaltak megvalósításának eredményéről, tegyen javaslatot a továbblépésre.

Az elfogadott javaslat értelmében azonban a főpolgármesternek csak 2028 decemberében kell beszámolnia a Népligetben történt fejlesztésekről.

Csakhogy a park állapota egyre romlik. Mint arról lapunk cikkezett, a Népliget a drogosok egyik fő központjává vált, még tűcsereprogram is zajlik ott a hatóságok szeme láttára. De állatkínzók is felbukkantak a jobb sorsra érdemes közparkban, ugyanis több kutyatulajdonos is jelezte, hogy különböző mérgekkel próbálják megölni az állatokat. A parkban az elmúlt években több súlyos bűncselekmény, sőt gyilkosság is történt. Emlékezetes és szomorú eset volt, amikor a népligeti autóbusz-pályaudvaron Koloszár Valentin ökölvívó bűncselekmény áldozata lett: meglopta, majd késsel megfenyegette egy férfi és egy nő.

A közbiztonsági helyzet továbbra is kétségbeejtő a Népligetben. A rendőrség hivatalos oldala szerint 2024. október 8. és december 7. között a parkban és közvetlen közelében 31 bűncselekmény történt. Összehasonlításképp a rendőrség azonos időszakban a jóval látogatottabb Városligetben mindössze 12 bűncselekményt regisztrált, a Margit-szigeten pedig összesen egy eset történt.