A TASZ hazánkban kezeltetne külföldi drogosokat

Összeállt a drogaktivista mesterhármas: a TASZ szállítja az anyagot, a 444.hu-n vezetett Drogriporter a médián keresztül népszerűsíti, a Jogriporter pedig védi őket. Így jutnak el a magyar médiafogyasztókhoz a drogok legalizációját támogató üzenetek – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). A Téglásy Kristóf sstratégiai igazgató nevével fémjelzett szervezet hangsúlyozta: mindezt nyíltan vállalva cselekszik, hiszen saját maguk vallották be, hogy két évtizede foglalkoznak a gyógyászati cannabis témájával. Kiadványokat jelentettek meg a cannabis orvosi célú alkalmazásáról, igénylésének menetéről, valamint interjúkat készítettek olyan betegekkel, akik titokban cannabist használnak tüneteik enyhítésére. Mindez nekik nem elég: jogi segítséget nyújtanak azoknak a szerintük „súlyos betegeknek”, akik ellen cannabis birtoklása miatt indítottak eljárást.

A TASZ droglobbistája, Sárosi Péter előszeretettel kárhoztatja a magyar kormány drogpolitikáját (Fotó: Petrekovits Márton/Drogriporter Facebook-oldala)

Nélkülözik a tudományt a droglobbisták állításai

A DKI felidézte: a Soros Györgyhöz köthető droglobbista szervezetek 2016 óta foglalkoznak azokkal a tanulmányokkal, amelyek a cannabis általuk jótékonynak vélt hatásait mutatják be, csak azt felejtik el időről időre, hogy ezek a tanulmányok sorra dőlnek meg nemzetközi viszonylatban is. Magyarországon az elsők között propagálták, hogy a cannabis fogyasztása bizonyos betegségekben szenvedő embereknél jelentős jótékony hatásokkal is járhat, és ígéretes potenciálja van a gyógyászatban.

A cannabis bizonyos összetevőinek esetleges gyógyító hatása egyelőre nem bizonyított, ezek a kutatások még zajlanak.

Ha mégis bebizonyosodnának a balliberális lobbisták állításai, azt a tudományost tényt már akkor sem lehet vitatni, hogy a marihuánában több a káros, mint a pozitív hatás – szögezte le a DKI.

Illegális tevékenységre biztattak

Emlékeztettek: a droglobbisták illegális cselekedetek végrehajtására akarták biztatni az embereket 2020-ban, mert szerintük feladható az a hiú ábránd, hogy kábítószermentes világban éljünk, ezért füves cigi fogyasztására biztattak. A mai napig nem tágítanak ettől az elmélettől, hiába mondtak csődöt sorra az európai és a tengerentúli droglegalizációs kísérletek. Ezenfelül jó lehetőségnek tartják a dekriminalizációt, ami megteremtené a feltételeit annak, hogy a fogyasztásra elsősorban ne rendészeti, hanem egészségügyi oldalról tekintsenek.

– A szóhasználat ne tévesszen meg senkit, a dekriminalizációt csak első lépésnek tekintik a legalizáció felé vezető úton

– figyelmeztetett a DKI.

Hogyan támogatja a TASZ a külföldi drogfogyasztók kezelését?

A lobbisták a drogpolitika egyik fontos elemét, az „elterelést” viszont kiterjesztenék. A TASZ leszögezte: azon dolgoznak a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban, hogy az elterelést külföldről érkező drogosok is igénybe vehessék, és hogy a lehetőség az új pszichoaktív anyagok miatt drogfüggők előtt is nyitva álljon. A DKI hangsúlyozta:

figyelembe kell venni, hogy az elterelés a magyar államnak súlyos milliárdokba kerülne, és csak itthon tudna jótékony hatást kifejteni, hiszen a magyar jogrend része.

Megkérdeztük a TASZ-t arról, hogy elképzeléseik szerint pontosan kik vehetnék külföldről igénybe a magyarországi elterelést és ki finanszírozná ennek a költségeit, de a válaszhoz türelmünket kérték, arra hivatkozva, hogy a témával foglalkozó munkatársuk jelenleg szabadságon van.

A TASZ háza táján a kommunikációval valóban nem stimmel valami, mert a szervezet tanácsadója is komoly ellentmondásba keveredett. A 444-nek is dolgozó Sárosi Péter, aki a magyarországi droglobbi vezető alakja, és egyben a Jogriporter igazgatója azért kárhoztatja a magyar kormány drogpolitikáját, mert az szerinte büntetéspárti és állami rendészeti kérdésként kezeli a cannabis fogyasztását. Ugyanakkor az általa kritizált rendőrséggel szoros együttműködést szorgalmaz, jó példaként említve a hírhedt fővárosi Népligetben zajló tűcsereprogramot, amiről a nyomozati szervnek tudomása van. – Összességében elmondható tehát, hogy a TASZ hol őszintén éljenzi a cannabis használatát, néha viszont megpróbál megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és szinte ellenzi. Lassan itt a döntés ideje, hiszen már az általuk nagyra tartott The New York Times is a kannabisz legalizálásának veszélyeiről ír, és a jobboldalisággal nem vádolható, de tudományosan komolyan vehető műhely, a Londoni King’s College szintén erre az eredményre jutott legutóbbi kutatásában – értékelt a DKI.