Energetikai fejlesztés az IKR Agrár Kft.-nél – Energetikai mintaprojekt: szívesen megosztják a tapasztalatokat más vállalatokkal

Egyedülálló energetikai beruházást hajtott végre az IKR Agrár Kft., melynek eredményeképpen a legkorszerűbb berendezések alkotnak hatékony rendszert a gazdaságos és fenntartható működésért a cég bábolnai központi székhelyének központi irodaházában.

2025. 12. 07. 22:00
Dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó István, az NRG Services Kft. tulajdonos-ügyvezetője és Lázár Szabolcs, az IKR Agrár Kft. műszaki vezetője az új energiatároló előtt. Fotó: Pomaranski Luca
Komoly fejlesztés fejeződött be nemrég az IKR Agrár Kft. életében: a vállalat 22 telephelyén korábban, valamint bábolnai központjában jelentős energetikai korszerűsítés történt 2025-ben. Az NRG Services Kft. kivitelezésében zajlott, 400 millió forintos beruházás célja a környezetbarát, fenntartható és egyben gazdaságosabb működés volt.

Rekordidőt hozott a kényszer

Az IKR telephelyeire többnyire 50 kW teljesítményű, úgynevezett háztartási erőműnek minősülő berendezések kerültek, fedezve a villamosenergia-felhasználás közel 80%-át. Az energetikai beruházás rekord­idő alatt valósult meg, aminek a vállalaton kívül álló oka is volt: még a kormány által megszüntetett szaldóelszámolás kivezetése előtt meg kellett történnie az engedélyeztetésnek, hogy az IKR élhessen a kedvezőbb elszámolás lehetőségével. Így, bár a fejlesztések eleve tervben voltak, a törvényi változások meggyorsították a beruházást.

A 22 telephely teljes fejlesztési dokumentációjának elkészítése, az engedélyes eljárás lefolytatása, az egyeztetés az ország különböző területein működő energiaszolgáltatókkal feszített munkát követelt a vállalat műszaki csapatától, de végül sikerült a terveknek megfelelően üzembe állítani valamennyi napelemerőművet

– mondta dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. ügyvezető igazgatója.

Példaértékű, műszakilag is kiemelten innovatív energetikai beruházás valósult meg az IKR Agrár Kft. bábolnai székhelyén.
Fotó: Pomaranski Luca 

Az IKR központi, bábolnai telephelye kivételes a fejlesztések szempontjából, itt ugyanis egy példaértékű, műszakilag is kiemelten innovatív energetikai beruházás valósult meg. A telephelyen ugyan eddig is működött napelemes rendszer, az azonban nem felelt meg az igényeknek, hiszen 340 kW-os teljesítményével nemcsak túlméretezett volt az épület fogyasztásához képest – évente 250 ezer kWh energia ment veszendőbe emiatt –, de a vezérlése sem felelt meg a korszerű követelményeknek.

A kazántól az ablakokig

Az IKR háromszintes főépületének energetikai korszerűsítése magában foglalta a külső hőszigetelést és valamennyi – több mint száz – nyílászáró cseréjét is, és rekordidő, mindössze négy hónap alatt valósult meg, Lázár Szabolcsnak, az IKR Agrár Kft. műszaki vezetőjének a koordinálásával. Mindezt úgy, hogy az épületben eközben nem állt meg a munka, az IKR közel száz munkatársa folyamatosan dolgozott a telephelyen.

A beruházás során a gázkazánt villamos hőszivattyúra cserélték, kiegészítették egy 200 kVA/466 kWh teljesítményű és kapacitású energiatárolóval, a napelemes rendszert pedig felújította, modern inverterekkel és korszerű szoftvervezérléssel látta el az NRG Services Kft. A legnagyobb eredmény azonban az, hogy a különböző berendezések szoftverei kommunikálnak egymással, azaz komplex rendszerben, összehangoltan üzemelnek, biztosítva az optimalizált és költséghatékony működést.

Eltárolják a zöldenergiát

Az új rendszer teljesen kiváltotta az 1200 négyzetméteres épület gázfogyasztását, nemcsak olcsóbbá, hanem tervezhetőbbé is téve az energiaköltségeket. Az akkumulátor biztosítja a korábban veszendőbe ment pluszenergia hasznosítását. A megtermelt zöldenergia eltárolása egyébként viszonylag új lehetőség, amely egy régóta fennálló igényre ad választ; az elmúlt egy-másfél évben kezdtek teret hódítani az erre alkalmas rendszerek. Az energiatárolás a komoly összegekben mérhető megtakarítás mellett rendszerirányítási szempontból is könnyebbséget jelent.      

A megtermelt energia mennyisége minden pillanatban látható a monitoron az IKR irodaházában.
Fotó: Pomaranski Luca 

Abban, hogy az IKR Agrár Kft. telephelyeinek energetikai korszerűsítését az NRG Services Kft. végezte, komoly szerepe van annak is, hogy a győri cég úttörő az energiatárolási megoldások fejlesztésében. S bár jelenleg is több hasonló beruházásban vesz részt szerte az országban, Szabó István, az NRG Services Kft. tulajdonos-ügyvezetője elmondta: a bábolnai fejlesztés számukra is egy mintaprojekt.

A beruházás nemcsak arra jó példa, hogy korszerű energetikai rendszerekkel kiegészítve egy régi irodaházban is komoly megtakarítás és CO2-kibocsátás-csökkenés érhető el, hanem arra is, hogyan integrálhatók a legmodernebb technológiai megoldások a meglévő rendszerekbe

– mondta Szabó István.

Az épület csőhálózata, a radiátorok például megmaradtak, csak éppen a hőszivattyú látja el őket energiával, valamint 43 újonnan felszerelt, nagy teljesítményű fan-coil klímaberendezés gondoskodik a nyári hűtésről és a téli fűtésről egyaránt. A falakban tárolt energia – a beton kiemelkedő hőtehetetlenségi tényezőjének köszönhetően – egyenletesen temperált helyiségeket, magasabb komfortérzetet eredményez.

A déli és a nyugati homlokzatot emellett korszerű árnyékolástechnikával, zsaluziával látták el, az pedig már csak hab a tortán, hogy – már a jövőbeli flottafejlesztésre gondolva – az irodaépület elé négy, szintén napelemes működtetésű elektromosautó-töltőt is telepítettek, amely szimbiózisban működik majd a rendszer többi elemével.            

Dr. Drucskó Zoltán, az IKR ügyvezetője elárulta: az energetikai fejlesztés járulékos haszna lehet, hogy a tervezett zöldkötvény bevezetésekor, amely kedvező feltételekkel kínál hitelt a bizonyítottan fenntartható módon működő vállalkozásoknak a hasonló célokat támogató fejlesztésekhez, az IKR az agrárszektorban az elsők között élhet a lehetőséggel. Tapasztalataikat pedig – a társadalmi szerepvállalás jegyében – szívesen megosztják más vállalatokkal, ezzel is példát mutatva a zöldebb és gazdaságosabb működés megvalósításában. 

NRG Sevices Kft.

9024 Győr, Baráti út 1.
www.nrgservices.hu

IKR Agrár Kft.

2943 Bábolna, IKR Park
www.ikragrar.hu

 

