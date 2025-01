Újra felmerült a Népliget felújítása, Karácsony időt nyert 2028-ig

Azonban az évek óta tartó előkészítésnek gyakorlati eredménye továbbra sincs.

Mindeközben a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén a képviselők elfogadták Karácsony Gergely Népligetre vonatkozó előterjesztését, amelynek értelmében támogattak egy, a parkra vonatkozó fejlesztési tervet, és arra kötelezték a főpolgármestert, hogy számoljon be a dokumentumban foglaltak megvalósításának eredményéről, tegyen javaslatot a továbblépésre.

Az elfogadott javaslat értelmében azonban a főpolgármesternek csak 2028 decemberében kell beszámolnia a Népligetben történt fejlesztésekről.

Mindeközben azonban a park állapota egyre csak romlik. Mint arról lapunk cikkezett, a Népliget a drogosok egyik fő központjává vált, még tűcsereprogram is zajlik ott a hatóságok szeme láttára, de állatkínzók is felbukkantak a jobb sorsra érdemes közparkban, ugyanis több kutyatulajdonos is jelzett mérgezési kísérleteket a közösségi médiában. A parkban az elmúlt években több súlyos bűncselekmény, sőt gyilkosság is történt. Emlékezetes és szomorú eset volt, amikor a népligeti autóbusz-pályaudvaron Koloszár Valentin ökölvívó bűncselekmény áldozata lett: meglopta, majd késsel megfenyegette egy férfi és egy nő.

A közbiztonsági helyzet továbbra is kétségbeejtő a Népligetben. A rendőrség hivatalos oldala szerint 2024. október 8. és december 7. között a parkban és közvetlen közelében 31 bűncselekmény történt. Összehasonlításképp a rendőrség azonos időszakban a jóval látogatottabb Városligetben mindössze 12 bűncselekményt regisztrált, a Margit-szigeten pedig összesen egy eset történt.