A Fidesz megoldaná a rossz hírű Népliget fő problémáját

„A Fidesz képviselőcsoportjával a Fővárosi Közgyűlésben egy rendezettebb Budapestért dolgozunk. Az év utolsó közgyűlésén a fővárosi képviselők a Népliget intézkedési tervét tárgyalják” – közölte Böröcz László (Fidesz–KDNP) az I. kerület polgármestere a közösségi oldalán. Mint írta, annak érdekében, hogy Budapest egyik legnagyobb közparkjának állapota, közbiztonsága és köztisztasága érdemben javuljon, javaslatot tett egy állandó parkőri szolgálat létrehozására, amely kifejezetten a Népliget területén tevékenykedne.

Mint arról lapunk cikkezett, a Népliget a drogosok egyik fő központja, még tűcsereprogram is zajlik ott a hatóságok szeme láttára, de állatkínzók is bukkantak fel a jobb sorsra érdemes közparkban, ugyanis több kutyatulajdonos is jelzett mérgezési kísérleteket a közösségi médiában. A parkban az elmúlt években több súlyos bűncselekmény, sőt gyilkosság is történt. Az is emlékezetes és szomorú történés, amikor a népligeti autóbusz-pályaudvaron Koloszár Valentin ökölvívó egy bűncselekmény áldozata lett: meglopta, majd késsel megfenyegette egy férfi és egy nő.