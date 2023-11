A Manchester United az utolsó szalmaszálba kapaszkodik a BL-ben

Ma este akár a Napoli is ünnepelhet, ám ennek nem túl nagy a valószínűsége. Az olaszok ugyanis a sorozat legeredményesebb csapatához, a Real Madridhoz utaznak, amely továbbjutott, egy döntetlennel a csoportelsőséget is megszerezheti. Ugyanakkor a nápolyiaknak adott esetben a pontszerzés is elég lehet, ehhez az kell, hogy Schäfer András csapata (őt a BL-be nem nevezték az ősszel), az Union Berlin a Braga otthonában begyűjtse második pontját a mostani kiírásban. Ha a berliniek megszakítanák 15 meccses nyeretlenségi sorozatukat, akkor a Real mellett a Napoli jut tovább. A D csoportban már minden lényegi kérdés eldőlt, a Salzburg és a Benfica még harcolhat a harmadik helyért.

BL, csoportkör, 5. forduló, szerda A csoport Galatasaray (török)–Manchester United (angol) 18.45 (tv: M4 Sport), Bayern München (német)–Köbenhavn (dán) 21.00 (Sport 2) az állás: 1. (és továbbjutott) Bayern München 12 pont, 2. Köbenhavn 4 (7-8), 3. Galatasaray 4 (7-9), 4. Manchester United 3 B csoport Sevilla (spanyol)–PSV (holland) 18.45 (Sport 2), Arsenal (angol)–Lens (francia) 21.00 (AMC Micro) az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Lens 5 (4-4), 3. PSV 5 (4-7), 4. Sevilla 2 C csoport Real Madrid (spanyol)–Napoli (olasz) 21.00 (Sport1), Braga (portugál)–Union Berlin (német) 21.00 az állás: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. Napoli 7, 3. Braga 3, 4. Union Berlin 1 D csoport Benfica (portugál)–Internazionale (olasz) 21.00, Real Sociedad (spanyol)–Salzburg (osztrák) 21.00 az állás: 1. (és továbbjutott) Real Sociedad 10 pont (7-2), 2. (és továbbjutott) Internazionale 10 (5-2), 3. Salzburg 3, 4. Benfica 0.

Borítókép: Ha meg akarja menteni az idényét, talpra kell állnia a Manchester Unitednek (Fotó: AFP)