Kiütötték az Újpestet, Varga Barnabás trónja veszélybe került

A Mezőkövesd a szörnyű szezonkezdet után némiképp lendületbe jött, és a legutóbbi három meccséből kettőt megnyert, a Zalaegerszeg vereségének köszönhetően pedig a 14. fordulóban arra is lehetősége nyílt, hogy az idényben másodszor elmozduljon a kiesőzónából.

Ennek az Újpest állhatott volna útjába, amely viszont az elmúlt egy hónapban gödörbe került, három bajnoki mérkőzését egyaránt elveszítette. Nebojsa Vignjevics vezetőedző Molnár Zsombort nevezte a vendégek kapujába. A mindössze húszéves NB I-es újonc játékos teljesítményére nem lehetett panasz, de az előtte felsorakozó védelem nem állt a helyzet magaslatán.

Ezt kihasználva a Mezőkövesd már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A gólkirályi címre törő Sztefan Drazsics a legutóbbi hat fordulóban gólképtelen maradt. Most megtörte a jeget, Dorian Babunszki ugratta ki a szerb csatárt, aki a kivetődő Molnár felett a kapuba pörgetett.

A 39. percben Cseri Tamás pazar indítását követően Molnár Gábor tizenhat méterről vette be a másik Molnár kapuját.

A második félidőben rákapcsolt az Újpest, mégis a Mezőkövesd közelebb járt a harmadik gól megszerzéséhez, mint a vendégek a szépítéshez. Az 56. percben Drazsics egy szép támadás után a kapuját találta el, ahonnan pechjére kifelé pattant a labda.

A szerb játékosnak ez nem szegte kedvét, a mérkőzés végéig nagy kedvvel futballozott, aminek két további hazai gól lett az eredménye. Előbb egy kontratámadás végén Cseke Benjámin távoli góljánál az előkészítő szerepében tetszelgett, majd a 93. percben ő vitte be a kegyelemdöfést. Idénybeli nyolcadik találatával Drazsics beérte a góllövőlistát vezető, éppen sérüléssel küzdő Varga Barnabást, a Mezőkövesd pedig a 4-0-s kiütésnek köszönhetően a vonal fölé, a tizedik helyre került. Az Újpest továbbra is gödörben, továbbra is hetedik.

NB I, 14. forduló Péntek

Paks–Diósgyőr 4-1 (3-0), Paks, 1712 néző, jv.: Pintér. Gólszerzők: Könyves (10.), Mezei (21.), Szabó J. (27.), Hahn (80.), illetve Vancas (53, 11-esből) Szombat

Kisvárda–MTK Budapest 3-1 (1-0), Várkerti Stadion, 1890 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Végh (21., öngól), Cipetic (56. – 11-esből), Czékus (90+5.), ill. Stieber (69.)

Zalaegerszeg–Debrecen 1-2 (1-0), ZTE Aréna, 1914 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Croizet (37.), ill. Dzsudzsák (56.), Várkonyi (68., öngól)

Mezőkövesd–Újpest 4-0 (2-0), Városi Stadion, 800 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Drazsics (16., 90+3.), Molnár G. (39.), Cseke (88.) Vasárnap

Puskás Akadémia–Ferencváros 17.00

Fehérvár–Kecskemét 19.30

Borítókép: Négyszer ünnepeltek a Mezőkövesd futballistái (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)