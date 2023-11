A Ferencváros lecsúszott az élről, Bognár és Kuznyecov is kapust cserélt + videó

– Az, hogy az élen állunk, pillanatnyi állapot, a Ferencváros majd megnyeri a két meccsét, és akkor újra vezetni fog. A huszonnyolc szerzett pont viszont szép teljesítmény – mondta Bognár György.

Bognár György szerint fals a fiatalszabály

Az MLSZ fontosnak tartja, hogy a magyar fiatalok is játéklehetőséget kapjanak az NB I-ben, ám a klubokat erre ösztönző fiatalszabály nem mindenkinek nyeri el a tetszését. Bognár György és a Paks mindenesetre követi a szabályt, hogy megkapja az ezért járó támogatást a szövetségtől.

– Jó ötlet a szabály, de kissé fals, a versenyhelyzet így nem egyenlő. Mi azért játszatjuk a fiatalokat, mert az ő játékperceikre adják a központi támogatást. Részben ezért cseréltem kapust is, Simon Barnabás pályafutásában a most kapott tíz percnek is jelentősége lehet, a jövőben szeretnénk több lehetőséget adni neki.