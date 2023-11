A Paks a hét végén az élre állna, akár meg is előzheti a Fradit

Bátran nevezhetjük vidéki rangadónak, elvégre a Paks a Ferencvárossal azonos pontszámmal áll a tabella második helyén, az újonc Diósgyőr pedig a mezőny első felében, a hatodik helyen várja a folytatást, de láthattuk előkelőbb pozícióban is. A DVTK a negyedik és az ötödik forduló után listavezetőnek mondhatta magát, sőt még a nyolcadikat követően is a dobogón állt, az utolsó öt körben viszont három vereséget, egy döntetlent és egy győzelmet ért el – ezen a mérlegen szeretne most javítani. A Paks a nyolcadik forduló óta második, nyilván az a legkevesebb, hogy ezt szeretné megőrizni, de ha a Ferencváros nem nyer Felcsúton vasárnap, akkor akár a tabella élére is felléphet.

Szappanos Péter remek formában véd. Forrás: Paksifc.hu

– Biztos vagyok benne, hogy újabb küzdelmes mérkőzés elé nézünk – mondta a hazai klub honlapjának Szappanos Péter, a válogatott kerettag kapus. – A Diósgyőr taktikailag, fizikailag kiválóan felkészült, erős csapat. Senki ne ringassa abba az álomba magát, hogy egy klasszikusan vett újonccal találkozunk. A DVTK jól erősített a nyáron, jól is kezdte a bajnokságot, a legutóbbi két találkozóján nem kapott gólt, mi pedig nem lőttünk sem az MTK-nak, sem a Debrecennek, így most ezt a két sorozatot törnénk meg. Fontos összecsapás lesz a pénteki számunkra, hiszen hiányérzetünk van a közelmúlt bajnoki meccsei után. Célunk egyértelmű, a legfontosabb, hogy újra három pontot szerezzünk.

A legutóbb Miskolcon találkozott a két csapat a bajnokság 3. fordulójában. Az első félidőben Bright Edomwonyi erős fejesével a jól játszó DVTK szerzett vezetést, amit Könyves Norbert egyenlített ki. A hajrában létszámelőnyben játszott a Diósgyőr Temesvári Attila kiállítása miatt, de azt nem sikerült gólra váltani a maradék néhány percben, maradt az 1-1.

NB I, 14. forduló. Péntek: Paks–Diósgyőr 20.00. Szombat: Kisvárda–MTK Budapest 14.45, Zalaegerszeg–Debrecen 17.00, Mezőkövesd–Újpest 19.30. Vasárnap: Puskás Akadémia–Ferencváros 17.00, Fehérvár–Kecskemét 19.30.

Borítókép: A bajnokság harmadik fordulójában nem bírt egymással a Diósgyőr és a Paks, 1-1 lett a vége (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)