UEFA-elnök: Hozzák létre minél előbb a szuperligát!

Ceferin odaszúrt a konkurenciának

A csütörtöki fejlemények fényében a Premier League, a La Liga, a Bundesliga, valamint egy tucat klub, köztük a Manchester United, a Bayern München és a Paris Saint-Germain biztosította a támogatásáról az UEFA-t. Jelen állás szerint a tizenkét alapító közül csak két együttes, a Barcelona és a Real Madrid a szuperliga-projekt része, és további csatlakozókról egyelőre nem nyilatkoztak. Ezt kihasználva Ceferin odaszúrt a konkurenciának:

– Remélem, hogy a két résztvevő klubbal minél előbb elindítják a fantasztikus versenysorozatukat. Megnéztem az A22 (az Európai Szuperligát, ESL-t kitaláló cég – a szerk.) prezentációját, már ha hívhatjuk ezt annak. Nem tudom eldönteni, hogy sokkolónak vagy nevetségesnek nevezzem-e inkább. Még kirekesztőbb lett, mint 2021-ben, pedig már akkor is elutasította mindenki – mondta az európai szövetség első embere, hozzátéve, hogy az UEFA továbbra is elkötelezett az európai futballpiramis fenntartása mellett, és a jövőben is a nemzeti szövetségekkel, ligákkal, klubokkal, szurkolókkal, játékosokkal, edzőkkel, uniós intézményekkel, kormányokkal és partnerekkel közösen kívánja alakítani az európai sportmodellt.

Nasszer Al-Kelaifi, a PSG és az Európai klubszövetség (ECA) elnöke úgy látja, a kontinens csapatai továbbra is elkötelezettek az UEFA versenysorozatai mellett. – Nincs szükség arra, hogy bárkit is megfenyegessünk. Csinálják csak meg a saját sorozatukat, nincs ezzel baj. De a Bajnokok Ligája továbbra is a legjobb kupasorozat a világon – húzta alá.

Borítókép: Aleksander Ceferin (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes)