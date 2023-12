Dárdai Pál is értetlenül áll az „őrültségek” előtt

A Herthának jó esélye volt rá, hogy győzelemmel zárja az évet, mert szombaton a német másodosztály sereghajtóját látta vendégül Berlinben. együttese azonban nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel, 0-0-s döntetlennel ért véget az Osnabrück elleni mérkőzés. Részben emiatt a Hertha csak a hetedik helyről vág majd neki a tavaszi folytatásnak.

Dárdai Pál sem értette, miért kapott Niederlechner (képünkön) piros lapot Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Soeren Stache

A találkozó egyik legemlékezetesebb jelenete gólok híján egy kiállítás volt. Egy félresikerült belépő után Florian Niederlechner mehetett idő előtt zuhanyozni, amit a veterán támadó nagyon nehezen tudott elfogadni. – Srácok, ti őrültek vagytok! Ki…ott videózás! – utalt a német játékos arra, hogy egy VAR-döntés vezetett a piros lapjához.

Mint azt a Ripost kiszúrta, Niederlechner a mérkőzés után már higgadtabban értékelt, azt viszont továbbra sem értette, hogy mivel érdemelte ki a kiállítást. Mestere, Dárdai Pál is értetlenül állt a történtek előtt: – Nem láttam a jelenetet a tévében. Viszont az az érzésem, hogy ez rossz döntés volt a játékvezetőtől. Kétszer is előnyszabályt adott, de aztán pirosat mutatott be. Sajnálom, ez így nem működik – mondta panaszosan a Hertha vezetőedzője.

Borítókép: Dárdai Pál nem értett egyet a bírói döntésekkel (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Soeren Stache)