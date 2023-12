Kiküzdötte a szükséges pontot a Fradi, továbbjutott az európai porondon!

„Kezdődik a pokoli színjáték” – a Firenzében született Dante Alighieri remekművére, az Isteni színjátékra utaltak a Fradi-drukkerek a csapatok bevonulásakor bemutatott látványos élőképükön. Égtek a fáklyák, izzott a hangulat. A Ferencváros számára nagy volt a tét: továbbjutás vagy kiesés. Menny vagy pokol.

Látványos élőkép vezette fel a Fradi-Fiorentina meccset. Fotó: Ladóczki Balázs

A képlet egyszerű volt: ha nem kap ki a Fiorentina ellen, biztosan ott lesz a Fradi a nemzetközi kupában a tavasszal is. A megvalósítás nehézkesebbnek tűnt. Ugyan Dejan Sztankovics csapata októberben Firenzében is 2-2-t ért el, ráadásul úgy, hogy bő egy óra elteltével két góllal vezetett, azóta sok minden történt.

A Fradi keretén sérüléshullám söpört végig, és gödörbe került a csapat. Legutóbbi nyolc tétmeccséből csak kettőt nyert meg, hullottak a pontok az NB I-ben, a vasárnapi paksi vereség friss seb, ami a hosszú tél alatt végig kellemetlen viszkető érzést okoz majd az éllovas tolnaiak hátát nézve a tabellán.

Varga Barnabás október óta először a kezdőben

Három magyarral próbált javítani az FTC a Fiorentina ellen, Varga Barnabás az októberi sérülése óta először került be a kezdőbe, a 21 éves Katona Bálint pedig mindössze 246 percet futballozott korábban az idényben. helye a kapuban aligha keltett meglepetést.

Így állt fel a Fradi: Dibusz – Makreckis, Cissé, Aaneba, Civic – Abu Fani, Esiti – Katona, Zachariassen, Marquinhos – Varga.

A Fiorentina sztárjai közül a sérült Dodo, Bonaventura és Arthur, valamint az eltiltott csapatkapitány, Biraghi is hiányzott. Biztos továbbjutása tudatában tartalékolt is Vincenzo Italiano, a vendégek vezetőedzője, hiszen a Serie A-ban kevesebbet játszó Parisi, Lopez és Barák is bekerült a Fiorentina kezdőjébe. Ott volt viszont Nicolás González is, aki a Transfermarkt adatai szerint egymaga 35 millió eurót ér, ami a Fradi teljes keretértékének (48 millió) több mint a hetven százaléka.

Nicolás González, a Fiorentina sztárja megsérült a meccsen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ilyen különbség a pályán nem látszott. Sőt. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a Fradi bő félóra után egymás után háromszor meg is tornáztatta az olaszok kapusát. A Fiorentina óvatosan futballozott, de nem elég óvatosan: a már említett méregdrága González megsérült, le kellett cserélni. Félidőben 0-0 volt az állás.

Vezetett a Fradi, valóban pokoli lett a hangulat

Szünet után a Fradi hamar megtörte a jeget. A 49. percben a bal szélen lódult meg Abu Fani, a beadása után Milenkovicsról Zachariassen elé pattant a labda, aki ballal a léc alá kanalazott – 1-0.

Kezdett valóban pokolivá válni a hangulat a Groupama Arénában, a Fiorentina egy szöglet után veszélyeztetett, de igazán közel újra a Fradi járt a gólhoz, amikor Marquinhos, Katona, Zachariassen volt a labda útja, s utóbbi éles szögből leadott lövését kapufára tolva védte a firenzeiek kapusa. Sztankovics is tűzben égett, az öklét rázta a kispadnál.

Ekkor a még nem teljesen 100 százalékos Varga már nem volt a pályán, a válogatott csatár egy órát bírt, sokat dolgozott védekezésben is, a helyére Lisztes Krisztián érkezett.

Kissé váratlanul egyenlített ki a Fiorentina: a 73. percben egy szöglet után Esitit megelőzte Ranieri, és a Fradi kapujába fejelt – 1-1.

Második helyen jutott tovább az FTC a csoportkörből

Néhány perccel később elnémult a stadion. Makreckic hibája után ziccerbe került a Fiorentina, de Nzola az ötös sarkáról mellé püfölte a labdát. A lábában volt akár a Fradi kiesése is... Sztankovics gyorsan cserélt is kettőt, de láthatóan elfáradt a végére a Fradi, nyomtak az olaszok. Megharcolt az egy pontért, a sikerért a magyar bajnok: maradt az 1-1.

Az FTC egymás után a második évben lesz ott az egyenes kieséses szakaszban az európai porondon. Idén az Európa-liga nyolcaddöntője jelentette a végállomást, jövőre a Konferencia-ligában következhet a tavaszi folytatás.

Konferencia-liga, csoportkör, utolsó, 6. forduló, F csoport:

Ferencváros–Fiorentina (olasz) 1-1 (0-0), Groupama Aréna, 20657 néző, jv.: Godinho, gólszerzők: Zachariassen (48.), illetve Ranieri (73.) Genk (belga)–Csukaricski (szerb) 2-0 A csoport végeredménye:

1. Fiorentina 12 pont

2. Ferencváros 10

3. Genk 9

4. Csukaricski 0

Borítókép: Kristoffer Zachariassen (j), a Ferencváros és Fabiano Parisi, a Fiorentina játékosa a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fiorentina mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. december 14-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)