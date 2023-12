„Dibusz Dénes a Fradi lelkiismerete” – a nagy előd a Fiorentina-meccs előtt

– Sok kritikát kap a Fradi az utóbbi időben az NB I-es botlások miatt – állapította meg Szűcs Lajos. – Elég sok sérülés is nehezítette az edző dolgát, és talán azok a játékosok, akik szerepet kaptak, jobban ki voltak hegyezve a nemzetközi meccsekre. Szerintem van annyira erős a keret, hogy a továbbjutáshoz minimálisan szükséges egy pontot be tudja gyűjteni a Fiorentina ellen. Sőt én azt mondom, hogy a három pont itthon tartására is van jó esély a közönség segítségével.

Újpest-szurkolókkal szövetkezik a Fiorentina

A Fradi kapuját 1999 és 2005 között védő Szűcs szerint arra nem lehet alapozni, hogy a már biztos továbbjutó Fiorentina félvállról veszi az Üllői úti meccset, mindenképpen kemény mérkőzés vár Dibuszékra.

– Igaz, hogy a Fiorentinának is itt az év vége, a játékosaiknak sok meccs van a lábukban, az ő továbbjutásuk már biztos, így benne van a pakliban, hogy kímélik néhány alapemberüket. Ugyanakkor aki ilyenkor esélyt kap, az mindig bizonyítani akar, és azt se felejtsük el, hogy presztízse is van a meccsnek. A Fiorentina lila-fehér csapat, és azt Firenzében is tudják, hogy a Fradinak milyen a viszonya az itteni lila-fehérekkel – utalt az Újpesttel szembeni ellentétre Szűcs.

Hogy nem minden alapot nélkülöző a felvetése, azt bizonyítja, hogy olasz lapértesülések szerint a mintegy ezer Fiorentina-szurkolóhoz Újpest-drukkerek is csatlakoznak a Groupama Arénában, és közösen szurkolnak majd – írta meg az Origó.

Szűcs Lajos nem lesz ott a lelátón

– Nem kell ecsetelnem, hogy Fradi-érzelmű ember vagyok, szívem szerint a helyszínen szurkolnék a Fiorentina ellen, de Vecsésen edzést tartok az utánpótlásban, így annak is örülök, ha a kezdésre hazaérek, és a tévében meg tudom nézni a teljes meccset.