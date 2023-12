Dejan Sztankovics, a „varázsló” emiatt aggódik a Fradi–Fiorentina előtt

– Amikor a gyerekeimmel PlayStationön játszottam, még őket sem hagytam nyerni soha, a pályán még a saját testvérem is ellenfél, akit le akarok győzni. Csináljunk úgy, mintha ez a kérdés el sem hangzott volna – így válaszolt Dejan Sztankovics, a Fradi vezetőedzője a Groupama Arénában tartott szerdai sajtótájékoztatón arra a felvetésre, hogy a döntetlen papíron mindkét csapatnak jó lenne a Fiorentina elleni meccsen.

A Fradi edzője, Dejan Sztankovics szerint a Fradi csakis győzelemre játszik (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ezek szerint tehát a Fradi nem érné be az olaszok ellen egy újabb döntetlennel, miután Firenzében 2-2-t ért el októberben. Pedig az iksz már elég lenne a biztos továbbjutáshoz a tavaszi egyenes kieséses szakaszba, a már biztos továbbjutó Fiorentina pedig azért lehetne elégedett vele, mert megőrizné az első helyét a csoportban, amit a Fradi sikere esetén még el is veszíthet. Ha viszont Sztankovics együttese kap ki hazai pályán, és a másik mérkőzésen a Genk legyőzi a Csukaricskit, még ki is eshet.

A vereség tehát az F csoport mindkét F kezdőbetűs csapatának sokba kerülne az utolsó fordulóban, Sztankovics mégsem írná alá előre a döntetlent.

Pedig a Fradi nincs a legjobb passzban, novembertől kezdve sok pontot elhullajtott az NB I-ben, az elmúlt hétvégén a paksi vereségével pedig eldőlt, hogy biztosan nem tölti az élen a téli szünetet, amelyben a tolnai kiscsapat mögé szorul. A Fradi erőltetett menetben van, a novemberi válogatott szünet óta három-négy naponta játssza a meccseit, a Fiorentina elleni a hatodik lesz ebben a sorozatban, amely vasárnap a ZTE ellen az NB I-ben zárul.

Sztankovics: Ilyen helyzetben varázslónak kell lenni

– Az edzőnek ilyen esetben varázslónak kell lennie, aki ráveszi a játékosokat, hogy kitartsanak és megfelelően teljesítsenek – fogalmazott Sztankovics. – Engem most az aggaszt, hogy legutóbb csak tizennégy játékossal tudtam edzeni, akik közül hárman kiesnek Tokmac, Baráth és Gojak személyében. Szóval most azon kell dolgoznunk, hogy a sérültek játékra készek legyenek. Fontos, hogy higgyünk magunkban. Az utóbbi időben többet adtunk, mint amennyit kaptunk a futballtól, ilyen minden csapat életében van, a Fiorentina is megtapasztalhatta az előző idényben.