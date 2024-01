Hazudozás, botrány után rettegve várják a németek a mieink elleni meccset az Eb-n

Vasárnap délelőtt a német csapat szünnapokon esedékes, kötelező sajtófélóráján egyetlen játékos sem jelent meg, sőt Alfred Gislason szövetségi kapitány is a távollétével tüntetett. Mindez fél nappal az osztrákok elleni pontvesztés után történt. Az összejövetelre odaküldték Axel Kromer sportigazgatót, aki csak közhelyeket pufogtatott. Ebből pedig a német média óriási patáliát csinált. Már csak azért is, mert a sportigazgató azt mondta, azért nem jönnek a játékosok és a szövetségi kapitány, mert az előző este nehezen aludtak el az osztrákok elleni meccs után, különben is, edzésük lesz. Aztán hamar kiderült, hogy a vasárnap délutáni edzésük is elmaradt, azaz Kromer nem mondott igazat. A német média azon töpreng, miért kell a játékosokat elszigetelni egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon. S miért kell olyan ostobaságokkal tömni az újságírók agyát, hogy „fiaink most is a szállodában vannak, és lelkesen osztogatják az aláírásokat a rajongóknak, mert mindenki tudja, hogy ezek az aláírások mennyire értékesek”.

A Bild szerint ráadásul a válogatottnál influenzariadót (Covid?) kellene elrendelni, mert a fél német csapat ágynak esett. A cikkben azt fejtegetik, hogy a kézilabdázókat azonnal ki kell költöztetni a kétágyas szobákból, egyágyasokba kell tenni őket. A magyar csapatból eddig csak Szita Zoltánt érte el valami kórság, ő vasárnap külön mozgott a többiektől, maszkot húzva a közös helyiségekben. De vissza a németekhez: a szövetség orvosa szerint Juri Knorr van a legrosszabb állapotban, de mások is megfázással küzdenek.