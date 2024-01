Egy már zajló árverésen külföldre kerülhet egy magyar olimpiai aranyérem

Ihász Kálmán a Vasas legendás balhátvédje volt, aki tizenkét éves korától a visszavonulásáig Angyalföldön játszott, a csapattal háromszor nyert Közép-európai Kupát (1962, 1965, 1970), egyszer pedig Magyar Népköztársasági Kupát (1973). A bajnokságban 363 mérkőzésen lépett pályára, és 19 gólt lőtt. A válogatottban 1962 és 1969 között 27 mérkőzésen szerepelt, de az 1962-es chilei és az 1966-os angliai világbajnokságon nem jutott szóhoz. Magyarország 1964-ben a tokiói olimpián Marokkót és Jugoszláviát legyőzve csoportelsőként jutott be a kieséses szakaszba, ahol Romániát, az Egyesült Arab Köztársaságot, majd Csehszlovákiát legyőzve állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ihász alapember volt a csapatban. Tagja volt a még az abban az évben Spanyolországban rendezett Nemzetek Európa-kupáján (Európa-bajnokság) harmadik helyezésig jutó nemzeti csapatnak is.

Ihász Kálmán 2019-ben nem tudta feldolgozni szeretett felesége hirtelen elvesztését, pár héttel később ő is követte őt. Egy hirtelen rosszullét után kórházba kellett szállítani, majd pár nap kezelés után elhunyt. A tragédiáról fia, Rudolf mesélt a Story magazinnak: „Apu egy novemberi nap összeesett otthon, és beütötte a fejét. Kórházba vittük, a CT-vizsgálat azt is kiderítette, hogy kezdődő agysorvadása van. Komoly koponyaműtétet végeztek el rajta, utána jobban is lett, látogatókat fogadott, ám hirtelen rosszabbodni kezdett az állapota” – mondta akkor a sportoló gyermeke.

Ihász Kálmán 2018 novemberében hosszú interjút adott a Magyar Időknek, szívszorító olvasni a sorokat: „A feleségem is kórházban fekszik, a múlt héten ott ájultam el először, amikor meglátogattam, majd hétfőn este másodszor. Azóta vagyok itt, minden létező vizsgálatot elvégeznek rajtam, és mindegyik eredménye negatív, azaz nem derült ki, mitől veszítettem el az eszméletemet. A hétvégén kiengednek, talán nem ismétlődik meg a baj. Ha mégis, egy házban lakom a fiamékkal, ő segít, ahogyan hétfőn is ő hozatott be a kórházba.”

Borítókép: Ihász Kálmán a Vasas legendás balhátvédje volt (Forrás: Vasas Kubala Akadémia)