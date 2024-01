Ronaldo erőlködik, egyébként Szaúd-Arábia, hátra arc!

Mindenki úgy emlékszik, Cristiano Ronaldo leigazolásával indult minden, pedig nem, hanem azzal, hogy a későbbi világbajnok Argentína a katari vb csoportkörének első fordulójában kikapott a szaúdi válogatottól. Sokan először akkor kapták fel a fejüket a szaúdi futballra. Aztán tavaly télen Ronaldo az al-Nasszr együtteséhez igazolt, a nyáron pedig valóságos exodus indult meg Európából Szaúd-Arábiába. Amikor pedig az ősszel a FIFA odajátszotta az arab országnak a 2034-es világbajnokságot, azt gondolhattuk, ez önmagában elegedő a szaúdi labdarúgás és liga további erősödéséhez.

Cristiano Ronaldo mellett Karim Benzem lehetett volna a szaúdi liga másik reklámarca (Forrás: AFP)

A hét európai topligából nyáron összesen 41 futballista, köztük aranylabdás, BL-győztes és világbajnok követte Ronaldót, továbbá több csapat irányítását is Európa-szerte ismert vezetőedző vette át. A liga klubjai összesen 957 millió eurót költöttek igazolásra, az al-Hilal, az al-Nasszr és az al-Ahli költött a legtöbbet. Nem meglepő, hogy jelenleg ez a három csapat áll a tabella élén. Fél év elteltével azonban ezeknél a kluboknál is repedezések mutatkoznak – írja az Origo.

Kevés a néző a stadionokban

A klubok nyilván arra számítottak, hogy a nézők majd özönlenek a stadionokba, hogy élőben lássák a sztárokat. Nos, Az al-Hilal 69 ezres stadionjába az őszi szezonban átlagosan alig 26 ezren látogattak ki meccsekre, míg a szintén rijádi al-Nasszrnél sem ismerték meg a telt ház fogalmát. Dzsiddában az al-Ittihad és az al-Ahli azonos, 62 ezer férőhelyes stadiont használ, ám egyik csapat találkozóján sem voltak még 25 ezernél többen.

A bajnokság átlagnézőszáma alig éri el a nyolcezret.

Elégedetlen sztárok

A másik probléma, hogy a Szaúd-Arábiába igazolt sztárok a szakmai színvonallal és a szaúdi életkörülményekkel is elégedetlenek.

– Nyilván alkalmazkodnunk kell, de nagy változás ez az életünkben. A szaúdiaknak is újdonság, hogy tapasztalt európaiak játszanak náluk, nincsenek hozzászokva ehhez, komolyabb hozzáállásra van szükségük. Törődnek velünk, de nem eléggé – nyilatkozta a Manchester Citytől érkezett spanyol válogatott Laporte az AS sportlapnak, hozzátéve, azt is nehéz megszokni, hogy naponta három órát kell autóban eltöltenie a dugók miatt.

– Ha ilyen rövid idő után már csalódott az ember, akkor felvetődik, hogy mitévő legyen. Nekem is eljöhet ez a pillanat – mondta az Európába való visszatérésről sokat sejtetően Laporte.

Elsőként Jordan Henderson, a Liverpool korábbi csapatkapitánya döntött úgy, hogy elég volt. Az angol válogatott középpályás Steven Gerrard csapatából, az al-Etifaktól ingyen távozott a holland Ajax együtteséhez. Henderson sajtóhírek szerint hatalmas hibának tartja, hogy Szaúd-Arábiába szerződött, ráadásul – részben a brit adózási szabályok miatt – még egyetlen pennyt sem kapott meg a heti 156 millió forintosnak megfelelő fizetéséből az elmúlt fél évben.

Henderson nem véletlenül Amszterdamba tart, Liverpoolba már nincs visszaút, ott immár és Alexis Mac Allister a középpálya ura.

Benzema is menekülne, csak éppen őt sem várja vissza korábbi klubja, a Real Madrid. A hithű muzulmán futballistának azt a szerepet szánták, hogy Ronaldo mellett a szaúdi liga reklámarca legyen, de ő a pályán sem teljesít az elvárásoknak megfelelően, s még ő sem tud beilleszkedni a szaúdi közegbe. Benzemát Marcelo Gallardo vezetőedző nem vitte el a dubai edzőtáborba, ami előrevetíti a játékos távozását. A hírek szerint Benzemának a Lyon dobhat mentőövet.

– Annyira hiányoztok! Szeretnék visszatérni a Lazióba! – idézték az olasz lapok a szerb Szergej Milinkovics-Szavics állítólagos mondatait. Amihez végképp nem kell kommentár.

A másik exliverpooli, Roberto Firmino is elhagyná Szaúd-Arábiát.

Cristiano Ronaldo rúgja a gólokat, imádja a pénzt és kiváló propagandista, avagy influenszer (Fotó: AFP)

Ronaldo lehet a megmentő

A sok panasz persze negatív reklám a szaúdi ligának, amelynek vezetői Cristiano Ronaldo vonzerejével és népszerűségével igyekeznek ellensúlyozni a sok elégedetlen hangot.

Cristiano Ronaldo nem is győzi hangsúlyozni, mennyire elégedett: jobb formában érzi magát, mint valaha, még tíz évig folytatni akarja a karrierjét. Azzal a kijelentésével, miszerint szaúdi bajnokság erősebb a franciánál, éppenséggel ellenségeket is szerzett, s ezért a közösségi médiában is szétszedték őt. De ki bánja?

Ronaldo élvezi a luxust, rajongást és hogy továbbra is ő van a központban. S negyvenhez közeledve több pénzt keres, mint valaha...

Borítókép: Ronaldónak bejött Szaúd-Arábia, Benzemának nem