Benzema karrierje váratlan fordulatot vehet, a szaúdi liga is közbeszólt

A 34 éves Karim Benzema tavaly nyáron évi 200 millió eurós fizetésért írt alá az al-Ittihad csapatához. A támadó három évre kötelezte el magát. Az aranylabdás francia tizennégy év után köszönt el a Real Madrid együttesétől. Szaúd-Arábiában pedig most nagy vihart kavart, mert a téli bajnoki szünetben engedély nélkül távozott, és amikor a múlt héten befutott, a csapata már két hete edzett. Ám azt nem jelezte az al-Ittihadnak, hogy kezdeményezné a szerződése felbontását.

Benzema húsz meccsen tizenkét gólt szerzett, amire nem mondhatjuk, hogy pocsék teljesítmény, de azt sem, hogy nagyon jó. A bajnokságban tizenöt találkozón kilencszer volt eredményes, a csapatában ezzel a második legjobb, de tőle ettől többet vártak; arról nem is beszélve, hogy az al-Nasszr csapatában Cristianio Rolando húsz gólnál jár.

Benzemának az sem esett jól, hogy rengeteg kritikát kapott, emiatt még az Instagram-oldalát is törölte. Azt pedig, hogy visszavágyik Európába, egyik korábbi csapata is megneszelte, több médium, közte a The Athletic szerint szerint tervezi visszacsábítani. No nem a Real Madrid, hanem a Lyon, ahol Benzema a királyi gárda előtt játszott, és amelyhez kilencévesen csatlakozott. A felnőttcsapatban 2004 és 2009 között szerepelt, és négy bajnoki címet szerzett. Ám a szép idők már elmúltak, a Lyon jelenleg a 16. helyen áll a francia bajnokságban.

Benzema helyzete egyelőre képlékeny

Mindenesetre több forrás is arról számolt be, hogy a Lyon és az al-Ittihad között már meg is kezdődtek a tárgyalások. A The Athletic ugyanakkor arról is ír, hogy az al-Ittihad vezetése a héten leül elbeszélgetni Benzemával, mert a jelenlegi helyzet egyik félnek sem jó. Fabrizio Romano transzferguru szerint Benzema jelenleg sem edz, és az is elképzelhető, hogy marad Szaúd-Arábiában, azonban másik csapatban folytatja. Mivel az országban a liga központilag teríti szét a legnevesebb légiósokat, hogy a nagy szaúdi futballprojektet megvalósítsák, ez a lehetőség is fennáll.

Borítókép: Volt idő, amikor Karim Benzema még lelkes volt az al-Itthad színeiben (Forrás: X/Ittihad Club)