„Még én sem fogom fel” – külföldre igazolt a válogatott kerettag futballista

Szalai Gábor tavaly nyáron kapott először meghívót szövetségi kapitánytól, és az ősszel is tagja volt a magyar válogatott keretének, de pályára még nem lépett a nemzeti csapatban. Svájcból vélhetően erre is nagyobb esélye lesz, feltéve, hogy mihamarabb beverekszi magát az FC Lausanne kezdőjébe. Ballábas belső védőként a Németországban kevés lehetőséget kapó egyik alternatívája is lehetne.

– Bevallom, megkönnyeztem, de nem akartam úgy elmenni, hogy nem köszönök el mindenkitől – idézte Szalai Gábort a KTE honlapja. – Még én sem fogom fel teljesen, mi történik velem, de nagyon örülök, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget.