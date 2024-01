Szalai Attila édesapja kifakadt: ennek így semmi értelme nincs!

– Nem hiszem, az bárkinek is az érdeke lenne, hogy ücsörög, mit tudom én, hányadik játékosként a kispadon. Igazából ha az én személyes véleményem számít, én nem is tenném, én nem is ücsörögnék – mondta az M1 aktuális csatornána id. aki szerint fia csapata egyik legjobb védője. – Nagyon nehéz úgy játszani, hogy három-négy-öt hétig ül valaki a kispadon, aztán beteszik a kezdőbe, azonnal kiemelkedőt kell nyújtania, de ha jól is játszik és győztes csapatban volt, akkor is kimarad megint, akik meg játszanak a helyén, folyamatosan hibáznak. Én azt mondom, ha ez velem történne, én biztos, hogy türelmetlenebb lennék. Atti dolgozik keményen, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Ha nem játszatja az edzője januárban – lesz három bajnoki –, akkor szerintem nincs értelme maradnia Hoffenheimben. Nekem ez a véleményem – szögezte le id. Szalai Attila.

Szalai Attila ezúttal ott volt a Hoffenheim kezdőcsapatában

Szalai Attila aligha megy a Galatasaray csapatához

Azzal kapcsolatban, hogy a török sajtóban felröppent, Szalai esetleg korábbi csapata, a Fenerbahce nagy riválisához, a Galatasaray-hoz kerülne, id. Szalai Attila úgy fogalmazott: – Soha ne mondd azt, hogy soha, de ennek a hírnek nem hiszem, hogy bármilyen valóságalapja is lenne.

Ezt azzal egészítette ki, hogy ha egy olyan nagy családhoz tartozik valaki, mint amilyen a Fenerbahce, akkor nem valószínű, hogy pont a legnagyobb konkurenciához igazol.

A gödi nevelésű középhátvéd a Rapid Wienben lett profi játékos, az osztrák klub után Mezőkövesden, majd a ciprusi Apollon Limasszolban játszott, mielőtt 2021 januárjában Törökországba igazolt. A Fenerbahcében 117 mérkőzésen szerepelt. A magyar válogatott alapemberének számító játékos a Hoffenheimhez tavaly júliusban szerződött, de német csapatában – amely 16 forduló után a hetedik helyen áll a német élvonalban – nem kap rendszeres játéklehetőséget.

duplázott

Ugyancsak ma felkészülési mérkőzésen a Freiburg idegenben 5-2-re verte az Eintracht Frankfurtot, a győztes csapatban Sallai Roland két gólt szerzett.

Borítókép: Szalai Attila (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Hasan Bratic)