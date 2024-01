Szokatlan piros lap az FA-kupában, a színvak játékosokra is gondolt a játékvezető!

A Brentford és a Wolverhampton Wanderers néhány nappal ezelőtt, december 27-én a Premier League 19. fordulójában is összecsapott, akkor is Brentfordban, és a Wolverhampton 4-1-re nyert. A Brentford zsinórban az ötödik vereségét szenvedte el, a tabellán a húszcsapatos élvonalban a 16., a Wolverhampton a 11. helyen áll. A pénteki FA-kupa-meccsen a vendégek már a 9. percben emberhátrányba kerültek, Joao Gomes piros lapot kapott, miután felrúgta Christian Nörgaard-t, aki nem is tudta folyatni a játékot. S a bűnös brazil játékosnak nem akármilyen piros lapot mutatott fel Tony Harrington játékvezető! Nem téglalap, hanem kör alakút!

Tony Harrington, Joao Gomes és a piros lap Forrás: X/FaktaBola

A találkozón az emberelőnybe került Brentford a 41. percben megszerezte a vezetést Neal Maupay találatával, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz, mert a szünet után a Wolverhampton egyenlíteni tudott, a 64. percben Thomas Doyle lőtt gyönyörű bombagólt. A Wolves így kiharcolta a második találkozót, amelyet két hét múlva rendeznek immár a „Farkasok” pályaválasztásával.

No de hogyan került Tony Harrington játékvezető zsebébe kör alakú piros lap? – ezt találgatják most Angliában. A sípmester öt sárga lapot is kiosztott, de ezekben az esetekben a megszokott, téglalap alakú lapot mutatta fel.

A SPORTbible portál egy játékvezetői fórumra hivatkozva azt állítja, hogy a kör alakú és ovális piros kártyákat eredetileg a színek között különbséget tenni nem tudó játékosok „segítésére” vezették be. Több más forrás ugyanerről számolt be, a Daily Mail is, megemlítve azt is, hogy Angliában néhány éve már feltűnt a kör alakú piros lap. Mi több, előjött, hogy egy éve az FA-kupában a Wrexham–Sheffield United meccsen is kör alakú piros lap villant. Többen megjegyzik, hogy a játékvezető dolgát is megkönnyíti, ha a piros és a sárga lap formája eltér egymástól, mert ha gyorsan akarja kirántani a zsebéből, akkor biztosan nem keveri őket össze.

Arról nem szólnak a hírek, hogy a Brentford és a Wolverhampton Wanderers keretében van-e színtévesztő vagy színvak játékos, és a kezdés előtt Tony Harrington közölte-e, milyen alakú lapok vannak nála; a találkozó után pedig a játékvezető nem nyilatkozott a médiában – legalábbis eddig. Ám ha a tavalyi esetet nézzük, némi nyomozás után tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nincs itt kérem semmi látnivaló…