Leclerc után Norris is csapatot választott magának a következő évekre

Az év első futama, a március 2-i Bahreini Nagydíj előtt néhány nappal, február 21-én kezdődő kollektív teszten gurulnak először pályára az idei Formula–1-es járgányok. Azt már decemberben megtudhattuk, hogy kik fogják vezetni azokat, hiszen a Williams decemberi bejelentésével, miszerint Logan Sargeantet is megtartja 2024-re, teljessé vált a mezőny, a pilótafelállásban egy istállónál sem lesz változás.

A Williamseket idén is Mercedes-motor hajtja Fotó: AFP/Getty Images/Chris Graythen

Új arcokkal tehát nemigen találkozhatunk majd a garázsokban, de új elnevezésekkel igen.

Az Alfa Romeo idén már Stake F1 Team néven fut (egyes futamokon pedig Kick Sauberként), a Red Bull fiókcsapatából, az Alpha Tau­riból pedig Visa Cash App RB lett. Nem túl szokványos elnevezés.

A csapatok hamarosan az autókról is lerántják a leplet, február 2-án a Haas kezdi meg a bemutatók sorát, amelyeken valójában csak a fényezést prezentálják, a technikai finomságok majd csak a bahreini teszten lesznek láthatók.

A Williams a Mercedesre szavazott

A háttérben persze a holtszezonban is zajlik az élet a csapatoknál. Az elmúlt időszakban szerződéshosszabbítások sokaságáról számoltak be az istállók. Ahogy a pilótái mellett, úgy a 2023-ban a konstruktőri tabella 7. helyén végzett Williams a Mercedes-erőforrások mellett is kitart. A britek és a német motorgyártó együttműködése 2014 óta tart, és a közelmúltbeli szerződéshosszabbítás értelmében egészen 2030-ig folytatódik, vagyis a 2026-os szabályváltozásokkal (jelentősen megnő az elektromos energia felhasználása, illetve a száz százalékban fenntartható üzemanyag használata) is közösen birkóznak meg.

Wolff, Leclerc és Norris is sokáig a helyén marad

A Mercedesnél maradva, a gyári istállónál is az állandóságra törekednek. Ezért miután tavaly nyáron a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és George Russell is 2025 végéig aláírt, a csapatfőnökön, Toto Wolffon volt a sor, hogy ő is hosszabbítson. Ez ja­nuár közepén meg is történt, így a 2014-től íródó, hét egyéni és nyolc konstruktőri világbajnoki címmel tarkított közös történet legalább 2026 végéig íródik tovább. Wolff után a technikai igazgató, James Allison is hosszú évekre elkötelezte magát a Mercedeshez. A 2023-as sereghajtó Haas­nál ezzel szemben leváltották a csapatfőnököt: a Netflix Hajsza a túlélésért című sorozatának köszönhetően nagy népszerűséget szerzett Günther Steiner kontraktusát nem hosszabbították meg, őt Komacu Ajao eddigi főmérnök követte a posztján.

A pilótapiac téli legfontosabb bejelentései egyike csütörtöki. Charles Leclerc-nek 2024 végén járt volna le a Ferrarival kötött megállapodása, és bár az olaszok sokat bukdácsoltak az elmúlt években, sikerült meggyőzniük a tehetséges pilótát a maradásról. Bár szavai alapján nagy győzködésre nem is volt szüksége.

– Boldogsággal tölt el, hogy még jó néhány idényen keresztül a Ferrari öltözékét hordhatom. Hároméves korom óta az volt az álmom, hogy a csapatnál versenyezzek. Egy barátom lakásából néztem a Monacói Nagydíjakat, és mindig a tűzpiros autókat kémleltem – idézte fel a monacói pilóta, aki 2016-ban csatlakozott a Ferrari Akadémiájához, és bízik benne, hogy a közösen átélt mélypontok után siker és csillogás következik.

– Továbbra is arról álmodozom, hogy világbajnok legyek a Ferrarival. Hiszek benne, hogy a következő években nagyszerű pillanatok várnak ránk, és sikerül boldoggá tennünk a szurkolókat.

A Ferrari további konkrétumokkal nem szolgált Leclerc szerződéséről. Olasz sajtóinformációk alapján a 26 esztendős pilóta legalább 2026-ig, de akár 2029 végéig is az általa oly nagyon kedvelt tűzpiros autót vezetheti.

Pénteken aztán a McLaren is hasonló örömhírrel szolgált. A Red Bull által is körbeudvarolt Lando Norris új szerződést írt alá, amelyek értelmében – csapattársához, Oscar Piastrihoz hasonlóan – legalább 2026-ig a brit istálló alkalmazásában marad.

Borítókép: Lando Norris (balra) és Charles Leclerc 2023 októberében Austinban (Fotó: AFP/Jim Watson)