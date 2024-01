Fő riválisa így fogadta Jürgen Klopp bejelentését

Kollégáinak és a játékosainak is hiányozni fog Klopp

A Chelsea-t irányító Mauricio Pochettino is sajnálja, hogy Klopp távozik.

– Sokkoló bejelentés. Elszomorít engem, már most hiányolom őt. Amikor a Tottenham menesztett, ő volt az első, aki üzenetet küldött nekem. Minden tiszteletem az övé, csodálatos munkát végzett a Liverpoolnál. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a döntését – vélekedett az argentin edző.

Klopp elmondása szerint a játékosai egész jól fogadták a hírt. Persze nem repesnek az örömtől, erről Virgil van Dijk csapatkapitány nyilatkozott.

– Nehéz ezt elfogadni, mert a menedzser rengeteget jelent nekem, a klubnak és szerintem az egész Premier League-nek is. De saját maga és a családja érdekében ezt az utat választotta, még ha rendkívül nehéz döntést is kellett meghoznia. Mint mondtam, nehéz ezt feldolgoznunk, de most a feladatainkra összpontosítunk, még nagy dolgokat érhetünk el ebben az idényben. És miért ne zárjuk a szezont a csúcson? Még egyszer ünnepelhetnénk a főnökkel – utalt Van Dijk arra, hogy a Liverpool még négy trófeát is elhódíthat Klopp távozása előtt.

