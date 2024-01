Három Dárdai bosszankodhat ma három bekapott gól miatt

A Bundesliga 2-ben a 19. forduló előtt az élvonaltól tavaly búcsúzott Hertha BSC a 9. helyen állt a tabellán, a Wehen Wiesbaden a 14. helyet foglalta el, a két csapatot pedig négy pont választotta el egymástól. A 21 éves, Berlinben született Dárdai Márton alapember a fővárosi csapat védelmében, megjárta a német korosztályos válogatottakat, de hétfőn bejelentette, hogy a felnőttek között a magyar válogatottban szeretne szerepelni. (Nemzeti csapatunk szövetségi kapitánya, múlt év végén már megpendítette, hogy az Eb előtt a felkészülési meccsekre meghívná a játékost. Aki előtt így nyitva az út, hogy a nyári németországi Eb-re összeálló keretbe is bekerüljön.)

A mai naphoz kapcsolódik, hogy a ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az emléknap a legnagyobb második világháborús megsemmisítőtábor, az auschwitzi koncentrációs tábor Vörös Hadsereg általi felszabadításának évfordulója, és erre a Wehen Wiesbaden–Hertha találkozó előtt együtt emlékeztek a csapatok.

Dárdai Márton kezdett, Dárdai Palkót becserélte Dárdai Pál

A meccsen Dárdai Márton ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyett. legnagyobb fia, a 24 éves Dárdai Palkó – aki egyszer, 2022-ben már játszott a magyar válogatottban – a cserepadon kapott helyet. A találkozó 24. percében a házigazda Franko Kovacevic góljával megszerezte a vezetést – a Hertha kapusa egy lövés után oldalra ütötte ki a labdát, amit a szemfüles horvát bepasszolt a kapuba –, és 1-0-s előnnyel vonulhatott szünetre.

Fordulás után az addig meglehetősen enerváltan játszó Hertha nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, helyzetekig is eljutott, ám az 53. percben megint a wiesbadeniek szereztek gólt, és újra Kovacevic, aki jó ütemben tette bele a lábát egy olyan lövésbe, ami kapu mellé ment volna. Nem sokkal később a hazaiak a kapufát találták el, az 59. percben viszont – két perccel azután, hogy beállt Dárdai Palkó – a túloldalon az angol Jonjoe Kenny betalált, 2-1-re feljött a Hertha. S amikor úgy tűnt, hogy a hazaiak kezdenek fáradni, a 72. percben újra eredményesek voltak, és a holland Thijmen Goppel be is állította a 3-1-es végeredményt.

