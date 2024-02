Budapesten is egy gól döntött, kiesett a Ferencváros

– Ha csak egy góllal nyerünk, hosszabbítás lesz, akkor legalább 23.30-ig eltart a meccs. Én mindenesetre megmondtam a feleségemnek, hogy ma már ne várjon haza – ez a párbeszéd egy népesebb szurkolói társaság körében zajlott le kevéssel 19 óra után az 1-es villamos Népliget felé közlekedő járatán. No igen, a 21 órai meccskezdés ilyen „áldozatot” követelt meg a szurkolóktól, a Népligetben tapasztalható tömeg azonban arról árulkodott, hogy mindezzel nem sokan foglalkoztak csütörtök este. Volt fekete füstbomba az aluljáróban, görögtűz a jegypénztárak előtt – aki jegyhez jutott a teltházas mérkőzésre, boldogan, önfeledten várta a Ferencváros és az Olimpiakosz Európa-konferencialiga-nyolcaddöntőért zajló párharcának második, 1-0-s görög előnyről folytatódó meccsét.

A kezdés előtt...

Egy órával a kezdés előtt a hazai B-közép és a vendégszektor is szinte teljesen megtelt. A verbális küzdelem már ekkor elkezdődött – a fradisták eleinte inkább a görögöknek üzentek rigmusaikkal, míg a vendégek csapatukat éltették. A játékosok megkezdték a bemelegítést, közben kiadták a hivatalos kezdőcsapatokat. Az FTC vezetőedzője, Dejan Sztankovics két helyen változtatott a pireuszi kezdőjén: Cristian Ramírez helyére Eldar Civic került a védelem bal szélére, Cebrail Makreckis kikerült a középpályáról, a támadószekcióban pedig a télen szerződtetett Kenan Kodro kapott helyet Varga Barnabás mellett.

A Ferencváros szurkolói élőképpel tüzelték a játékosokat a kezdés előtt. Fotó: Czeglédi Zsolt

Első félidő

A táborok magas hőfokon égtek az első másodpercektől kezdve, de a játék eleinte inkább a mezőnyben zajlott. Az első komolyabb támadásra a 12. percig kellett várni, akkor Marquinhos iramodott meg a szélen, ám amikor a tizenhatos vonalához ért, szerelték. A 15. percben, egy szöglet után védett először hamarosan pedig újabb két sarokrúgással jöhettek a vendégek. Bár egyik sem volt különösebben veszélyes, ekkor határozottan az Olimpiakosz volt kezdeményezőbb.

A 25. percben az idegenben a Fradi vesztét okozó Ayoub El Kaabi fejelt a kapura, majd megint lett két szöglete a vendéggárdának, de többet ebből sem tudtak kihozni. Majdnem tízzel később, a másik kapu előtt Eldar Civic beadása, majd Kristoffer Zachariassen lövése ugrasztotta talpra a hazai közönséget, előbbi azonban a kapusé lett, utóbbi pedig elkerülte a kaput. Peregtek a percek, az idő viszont a görögöknek dolgozott, a párviadal összesített állása ugyanis továbbra is 1-0 volt az Olimpiakosz javára. A 38. és a 39. percben ez könnyedén változhatott volna, először Kostas Fortounis, aztán Daniel Podence hagyott ki ordító helyzetet közelről.

Varga Barnabás és a Fradi sem jutott el helyzetig az első játékrészben. Fotó: Szigetváry Zsolt

A félidő második felére beszorult a Ferencváros, a következő támadásnál pedig bajba is került, Samy Mmaee kezezése után ugyanis a játékvezető a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest El Kaabi higgadtan értékesítette, ezzel a szünetben 1-0-ra, összességében pedig már 2-0-ra vezetett az Olimpiakosz.

Második félidő

A szünetben Dejan Sztankovics kettőt cserélt, Kenan Kodrót Alekszandar Pesics, Henry Wingót pedig Cebrail Makreckis váltotta. A hangulat ekkortájt a vártnál talán kicsit visszafogottabb volt. Szurkoltak becsülettel a táborok, szó se róla, de ennél azért már hallottunk hangosabbat. A 48. minutumban Kristoffer Zachariassen esett el a tizenhatoson belül, de a játékvezető jelezte, szó sem lehet büntetőről. Negyed órával később, a 64. percben Ibrahim Cissé fejelt mellé - ami bántóbb, hogy a jobb ütemben érkező Samy Mmaee elől...

Görög öröm Budapesten. Fotó: Szigetváry Zsolt

A 67. percben Sztakovics újabb frissítéssel próbálkozott, Cristian Ramírez és Mohamed Ali Be Romdhane állt be. Kettővel később Makreckis vette célba a kaput, de nem találta el azt. Ahogy közeledett a hajrá, mintha a lelátó népe és kicsit a Ferencváros is beletörődött volna a sorsába - ezen az estén nem volt veszélyes a házigazda a kapura, az Olimpiakosz Budapesten is 1-0-ra nyert, így 2-0-s összesített eredménnyel bejutott a Kl nyolcaddöntőjébe.