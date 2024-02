A szünet után jött az összeomlás, itthon ütötték ki a válogatottat

A magyar válogatott pedig nem jól játszva, de szívósan harcolva folyamatosan tapadni tudott a sok lehetőségét elpackázó ellenfélre, sőt Perl Zoltán és Mikael Hopkins hárompontosaival a második negyed hajrájához érve át is vette a vezetést. A pihenőre vonuláskor 37-36-ot mutatott az eredményjelző, azaz mindössze 73 pont született húsz perc alatt, ami jelzi, mennyire pontatlanok voltak a játékosok.

Sajnos a szünet az olaszoknak tett jót, bement néhány triplájuk, a palánk alól is eredményesek voltak, egy 7-0-s rohanással állva hagyták a magyar csapatot, amely nem tudott újítani, és hét perc alatt 14 pontos hátrányba került.

Képtelen volt a gyűrűbe találni, a védekezése is szétesett, a vendégek gyakran le is indították, és ebben a negyedben el is dőlt a mérkőzés, ennek a tíz percnek a 9-28-as részeredménye bátran mondható katasztrofálisnak... Az utolsó játékrészben így 18 pontos hátrányt kellett volna ledolgozni, ám erre esély sem nyílt. Kiütés lett a vége, Olaszország már 30 ponttal is vezetett, de 62-83 lett a vége.

Európa-bajnoki selejtező, B csoport, 2. forduló: Magyarország−Olaszország 62-83 (15-17, 22-19, 9-28, 16-19), Törökország−Izland 76-75, a csoport állása: 1. Olaszország 4, 2. Törökország 3, 3. Izland 3, 4. Magyarország 2

Borítókép: Az olasz játékosok, köztük Severini uralták a palánkok alatti területet (Forrás: Fiba.com)